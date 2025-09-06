https://ria.ru/20250906/venesuela-2040181237.html

Венесуэльские истребители дважды пролетели над кораблем ВМС США

Венесуэльские истребители дважды пролетели над кораблем ВМС США - РИА Новости, 06.09.2025

Венесуэльские истребители дважды пролетели над кораблем ВМС США

Истребители Венесуэлы пролетали над судном ВМС США в международных водах дважды за несколько дней, сообщает телеканал CBS со ссылкой на нескольких чиновников... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T15:16:00+03:00

2025-09-06T15:16:00+03:00

2025-09-06T15:16:00+03:00

в мире

венесуэла

министерство обороны сша

военно-морские силы сша

f-16

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/49/1550034957_0:100:1024:676_1920x0_80_0_0_1511632cdc60603eb45c47d752dc3068.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Истребители Венесуэлы пролетали над судном ВМС США в международных водах дважды за несколько дней, сообщает телеканал CBS со ссылкой на нескольких чиновников Пентагона. О первом инциденте в пятницу сообщал Пентагон, тогда он заявил, что два истребителя ВВС Венесуэлы пролетели над американским военным судном в международных водах. "Во второй раз за два дня Венесуэла направила военные самолеты в район расположения (эсминца – ред.) USS Jason Dunham в международных водах рядом с Южной Америкой", - указывает телеканал. Как указывает CBS, первый инцидент произошел в четверг днем, второй случился в ночь на пятницу. Чиновники Пентагона заявили телеканалу, что несколько венесуэльских истребителей F-16 пролетели рядом с эсминцем, однако неизвестно, несли ли они вооружение.

https://ria.ru/20250906/cnn-2040125154.html

венесуэла

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, венесуэла, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, f-16