Рейтинг@Mail.ru
Венесуэльские истребители дважды пролетели над кораблем ВМС США - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:16 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/venesuela-2040181237.html
Венесуэльские истребители дважды пролетели над кораблем ВМС США
Венесуэльские истребители дважды пролетели над кораблем ВМС США - РИА Новости, 06.09.2025
Венесуэльские истребители дважды пролетели над кораблем ВМС США
Истребители Венесуэлы пролетали над судном ВМС США в международных водах дважды за несколько дней, сообщает телеканал CBS со ссылкой на нескольких чиновников... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T15:16:00+03:00
2025-09-06T15:16:00+03:00
в мире
венесуэла
министерство обороны сша
военно-морские силы сша
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/49/1550034957_0:100:1024:676_1920x0_80_0_0_1511632cdc60603eb45c47d752dc3068.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Истребители Венесуэлы пролетали над судном ВМС США в международных водах дважды за несколько дней, сообщает телеканал CBS со ссылкой на нескольких чиновников Пентагона. О первом инциденте в пятницу сообщал Пентагон, тогда он заявил, что два истребителя ВВС Венесуэлы пролетели над американским военным судном в международных водах. "Во второй раз за два дня Венесуэла направила военные самолеты в район расположения (эсминца – ред.) USS Jason Dunham в международных водах рядом с Южной Америкой", - указывает телеканал. Как указывает CBS, первый инцидент произошел в четверг днем, второй случился в ночь на пятницу. Чиновники Пентагона заявили телеканалу, что несколько венесуэльских истребителей F-16 пролетели рядом с эсминцем, однако неизвестно, несли ли они вооружение.
https://ria.ru/20250906/cnn-2040125154.html
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/49/1550034957_77:0:1024:710_1920x0_80_0_0_9dda5159cc8b0208d93ddf9a8e8993dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, f-16
В мире, Венесуэла, Министерство обороны США, Военно-морские силы США, F-16
Венесуэльские истребители дважды пролетели над кораблем ВМС США

Два истребителя ВВС Венесуэлы дважды пролетели над кораблем ВМС США

© Фото : André Austin Du-Pont Rocha (Mexico Air Spotters M.A.S.)Истребитель Военно-воздушных сил Венесуэлы
Истребитель Военно-воздушных сил Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© Фото : André Austin Du-Pont Rocha (Mexico Air Spotters M.A.S.)
Истребитель Военно-воздушных сил Венесуэлы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Истребители Венесуэлы пролетали над судном ВМС США в международных водах дважды за несколько дней, сообщает телеканал CBS со ссылкой на нескольких чиновников Пентагона.
О первом инциденте в пятницу сообщал Пентагон, тогда он заявил, что два истребителя ВВС Венесуэлы пролетели над американским военным судном в международных водах.
«
"Во второй раз за два дня Венесуэла направила военные самолеты в район расположения (эсминца – ред.) USS Jason Dunham в международных водах рядом с Южной Америкой", - указывает телеканал.
Как указывает CBS, первый инцидент произошел в четверг днем, второй случился в ночь на пятницу.
Чиновники Пентагона заявили телеканалу, что несколько венесуэльских истребителей F-16 пролетели рядом с эсминцем, однако неизвестно, несли ли они вооружение.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Трамп рассматривает возможность ударов по Венесуэле, утверждает CNN
Вчера, 02:36
 
В миреВенесуэлаМинистерство обороны СШАВоенно-морские силы СШАF-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала