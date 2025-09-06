https://ria.ru/20250906/venesuela-2040181237.html
Венесуэльские истребители дважды пролетели над кораблем ВМС США
Венесуэльские истребители дважды пролетели над кораблем ВМС США - РИА Новости, 06.09.2025
Венесуэльские истребители дважды пролетели над кораблем ВМС США
Истребители Венесуэлы пролетали над судном ВМС США в международных водах дважды за несколько дней, сообщает телеканал CBS со ссылкой на нескольких чиновников... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T15:16:00+03:00
2025-09-06T15:16:00+03:00
2025-09-06T15:16:00+03:00
в мире
венесуэла
министерство обороны сша
военно-морские силы сша
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/49/1550034957_0:100:1024:676_1920x0_80_0_0_1511632cdc60603eb45c47d752dc3068.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Истребители Венесуэлы пролетали над судном ВМС США в международных водах дважды за несколько дней, сообщает телеканал CBS со ссылкой на нескольких чиновников Пентагона. О первом инциденте в пятницу сообщал Пентагон, тогда он заявил, что два истребителя ВВС Венесуэлы пролетели над американским военным судном в международных водах. "Во второй раз за два дня Венесуэла направила военные самолеты в район расположения (эсминца – ред.) USS Jason Dunham в международных водах рядом с Южной Америкой", - указывает телеканал. Как указывает CBS, первый инцидент произошел в четверг днем, второй случился в ночь на пятницу. Чиновники Пентагона заявили телеканалу, что несколько венесуэльских истребителей F-16 пролетели рядом с эсминцем, однако неизвестно, несли ли они вооружение.
https://ria.ru/20250906/cnn-2040125154.html
венесуэла
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/49/1550034957_77:0:1024:710_1920x0_80_0_0_9dda5159cc8b0208d93ddf9a8e8993dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, министерство обороны сша, военно-морские силы сша, f-16
В мире, Венесуэла, Министерство обороны США, Военно-морские силы США, F-16
Венесуэльские истребители дважды пролетели над кораблем ВМС США
Два истребителя ВВС Венесуэлы дважды пролетели над кораблем ВМС США