Раскрытие потенциала региональных спортпроектов обсудили на ВЭФ

Раскрытие потенциала региональных спортпроектов обсудили на ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2025

Раскрытие потенциала региональных спортпроектов обсудили на ВЭФ

Дискуссия на тему развития новых форматов региональных спортивных инфраструктурных проектов "О спорт! Ты – мир!" состоялась 4 сентября на полях ВЭФ-2025. РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06

2025-09-06T07:56:00+03:00

2025-09-06T07:57:00+03:00

МОСКВА, 6 сен – пресс-служба АО "Восточный Порт". Дискуссия на тему развития новых форматов региональных спортивных инфраструктурных проектов "О спорт! Ты – мир!" состоялась 4 сентября на полях ВЭФ-2025.Сегодня системообразующие предприятия берут на себя строительство и поддержку спортивных объектов, а также развитие программ. Это капиталоемкие проекты, требующие существенных инвестиций. В октябре 2024 года АО "Восточный Порт" реализовал в Находкинском городском округе проект по строительству многофункционального ледового спортивного комплекса "Восточный". Его стоимость – более 1 миллиарда рублей. Кроме того, спорткомплекс находится на балансе предприятия, таким образом нивелирует нагрузку на бюджет территории присутствия."Яркий пример эффективного партнерства власти и бизнеса – Ледовый комплекс во Врангеле, построенный АО “Восточный Порт”. Такие проекты позволяют нам принимать турниры международного уровня и развивать массовый спорт", – подчеркнула заместитель председателя правительства Приморского края Елена Бронникова.Важно отметить, что "Восточный" построен с учетом международных стандартов."Сложно переоценить значимость таких объектов как ЛСК "Восточный". Конечно, это настоящий центр притяжения детей и родителей. И говоря о ледовой арене "Восточный", первое слово, которое приходит на ум, – это качество. Качество самой ледовой арены. Качество подготовки детей. Отношения персонала к своей работе", – отметил депутат Заксобрания Приморского края, чемпион мира по кикбоксингу Александр Захаров.В апреле спортсмен лично побывал в ЛСК "Восточный", где провел "Зарядку с чемпионом", о которой жители округа вспоминают до сих пор.В целом, с момента открытия проходимость спорткомплекса составила почти 32 тысячи человек. Это 22% жителей округа, население которого составляет 141 тысячу человек. При этом во Врангеле, где расположен комплекс, живут 18 тысяч человек. Вместимость объекта позволяет за несколько дней охватить все активное население микрорайона.Почти за год работы в ЛСК провели 16 чемпионатов края среди юношей и 15 городских чемпионатов среди взрослых. Круглогодичные тренировки детской хоккейной команды "Восточник" на профессиональной арене дали свои результаты. Ребята завоевали чемпионский кубок краевого турнира "Золотая шайба", заняли 1 место в турнире "Единой России". А взрослая команда стала победителем регулярного чемпионата НХЛЛ (Находкинская любительская лига). Летом были проведены региональные сборы по хоккею, фигурному катанию и конькобежному спорту для более 500 юных спортсменов."Восточный готов принять у себя не только российских спортсменов, но и спортсменов из дружественных стран, готов непрерывно участвовать в спортивной жизни региона", – подчеркнула гендиректор ООО "Универсальная Логистика" (управляет АО "Восточный Порт") Ирина Ольховская.Однако без помощи государства и спортивного сообщества таким региональным спортплощадкам не всегда просто раскрывать их всероссийский и международный потенциал. Для этого необходимо интегрироваться в межгосударственные, коммерческие и клубные форматы соревнований."Новые спортивные объекты должны максимально использоваться. Это будет способствовать росту экономики компании и региона в целом. В том числе имеет смысл создать реестр спортивных площадок, которые построены с соблюдением всех российских и международных стандартов, для проведения спортивных мероприятий разного уровня. Если проведение соревнований, спортивных сборов в регионах будет носить системный характер, в итоге это также будет иметь значительный экономический эффект для региона", – отметила Ольховская.В том числе значительную роль играют субсидии, льготы и другие меры господдержки."Мы создали комплекс мер поддержки для инвесторов: это субсидии на возмещение части затрат до 50%, налоговые льготы, предоставление земельных участков под строительство, возможность работать в формате концессий. Эти инструменты делают спортивные проекты привлекательными для бизнеса. Объединяя усилия государства, бизнеса и общества, мы превращаем спортивные объекты в точки роста для региона и всей страны", – подчеркнула Бронникова.Среди прочего участники дискуссии отметили необходимость обеспечения продвижения региональных спорткомплексов на внутрироссийском и международном периметрах. В этой части легенды российского спорта могли бы взять на себя роль спортивных дипломатов и принять участие в популяризации спорта в регионах и продвижении спортпроектов."Я уверена: легенды спорта, такие как мы, профессиональные спортсмены, также должны принимать активное участие в этом движении. Наш опыт, наши истории могут вдохновлять молодое поколение, а наш авторитет может помогать в продвижении новых форматов соревнований и международного сотрудничества", – прокомментировала тренер и руководитель школы большого тенниса Надежда Петрова.Знаменитая теннисистка запустила свой проект "Кубок Надежды", который призван помогать юным талантам по всей России.Финализируя дискуссию, модератор сессии – серебряный призер Олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Богословская сделала акцент на том, что великие спортсмены могут сыграть ключевую роль в популяризации спорта прежде всего среди молодежи."Задача прославленных спортсменов не только побеждать на соревнованиях различного уровня, но и вовлекать в спорт людей. Важно, чтобы как можно больше жителей страны следовало их примеру. Ведь спорт – это здоровье нации", – заключила она.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. 