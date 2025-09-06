https://ria.ru/20250906/ukraina-2040214513.html

Под Луцком избили сотрудников военкоматов

Под Луцком избили сотрудников военкоматов - РИА Новости, 06.09.2025

Под Луцком избили сотрудников военкоматов

Все больше украинцев пытаются сопротивляться действиям сотрудников военкоматов, под Луцком при попытке принудительной мобилизации мужчины отобрали у них оружие, РИА Новости, 06.09.2025

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Все больше украинцев пытаются сопротивляться действиям сотрудников военкоматов, под Луцком при попытке принудительной мобилизации мужчины отобрали у них оружие, выстрелили в них и избили, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Благодаря ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) градус ненависти к военным на Украине растет, и все больше находится людей, у которых хватает смелости противостоять и им. Так, например, под Луцком при попытке принудительной мобилизации, мужчины отобрали у работников ТЦК оружие и открыли по ним огонь, а потом избили", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что раньше сотрудники украинских военкоматов выдавали повестки без оружия. "ТЦКшникам пришлось отбиваться слезоточивым газом, у одного военного перелом руки. Прибывший на место наряд полиции, все же задержал смелых украинцев", - сказал он. Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Ранее РИА Новости выяснило, что число случаев уклонения от военной службы на Украине по состоянию на конец августа 2025 года превысило общий показатель за 2024 год на 27% и достигло 45 449 случаев. Украинские СМИ сообщают, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили соцсети. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. Несмотря на это мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

