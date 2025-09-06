Рейтинг@Mail.ru
Под Луцком избили сотрудников военкоматов - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:37 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/ukraina-2040214513.html
Под Луцком избили сотрудников военкоматов
Под Луцком избили сотрудников военкоматов - РИА Новости, 06.09.2025
Под Луцком избили сотрудников военкоматов
Все больше украинцев пытаются сопротивляться действиям сотрудников военкоматов, под Луцком при попытке принудительной мобилизации мужчины отобрали у них оружие, РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T21:37:00+03:00
2025-09-06T21:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebe6b8ea536fd2cad44e88335ebaa428.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Все больше украинцев пытаются сопротивляться действиям сотрудников военкоматов, под Луцком при попытке принудительной мобилизации мужчины отобрали у них оружие, выстрелили в них и избили, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Благодаря ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) градус ненависти к военным на Украине растет, и все больше находится людей, у которых хватает смелости противостоять и им. Так, например, под Луцком при попытке принудительной мобилизации, мужчины отобрали у работников ТЦК оружие и открыли по ним огонь, а потом избили", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что раньше сотрудники украинских военкоматов выдавали повестки без оружия. "ТЦКшникам пришлось отбиваться слезоточивым газом, у одного военного перелом руки. Прибывший на место наряд полиции, все же задержал смелых украинцев", - сказал он. Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. Ранее РИА Новости выяснило, что число случаев уклонения от военной службы на Украине по состоянию на конец августа 2025 года превысило общий показатель за 2024 год на 27% и достигло 45 449 случаев. Украинские СМИ сообщают, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили соцсети. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. Несмотря на это мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
https://ria.ru/20250906/voenkomat-2040205703.html
https://ria.ru/20250905/vsu-2040102447.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b804c03a0faf151683af054ef02b773.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина
Под Луцком избили сотрудников военкоматов

Сотрудников ТЦК под Луцком избили при попытке насильственной мобилизации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции на Украине
Автомобиль полиции на Украине - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Все больше украинцев пытаются сопротивляться действиям сотрудников военкоматов, под Луцком при попытке принудительной мобилизации мужчины отобрали у них оружие, выстрелили в них и избили, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Благодаря ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы - ред.) градус ненависти к военным на Украине растет, и все больше находится людей, у которых хватает смелости противостоять и им. Так, например, под Луцком при попытке принудительной мобилизации, мужчины отобрали у работников ТЦК оружие и открыли по ним огонь, а потом избили", - сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
На Украине мобилизовали церковного старосту
Вчера, 19:43
Он отметил, что раньше сотрудники украинских военкоматов выдавали повестки без оружия.
"ТЦКшникам пришлось отбиваться слезоточивым газом, у одного военного перелом руки. Прибывший на место наряд полиции, все же задержал смелых украинцев", - сказал он.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава, а насильственные действия военкомов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты.
Ранее РИА Новости выяснило, что число случаев уклонения от военной службы на Украине по состоянию на конец августа 2025 года превысило общий показатель за 2024 год на 27% и достигло 45 449 случаев.
Украинские СМИ сообщают, что молодые мужчины массово выезжают с Украины, а видео с успешным побегом из страны заполнили соцсети. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. Несмотря на это мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
ВСУ создали "роту смерти", отправляя на штурм больных солдат
5 сентября, 21:38
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала