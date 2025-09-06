https://ria.ru/20250906/ukraina-2040207194.html

На Западе предупредили о катастрофе из-за планов по Украине

Обещание некоторых стран-участниц так называемой "коалиции желающих" отправить войска на Украину обернется против Киева и Европы, передает Die Zeit. РИА Новости, 06.09.2025

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Обещание некоторых стран-участниц так называемой "коалиции желающих" отправить войска на Украину обернется против Киева и Европы, передает Die Zeit."Европа обещает гарантировать безопасность Украины с помощью военных. Однако только в мирное время, при поддержке США и с согласия России. <…> Чтобы удержать президента США Дональда Трампа, европейцы, конечно, не должны слишком открыто говорить о своих слабостях. Но такое красноречивое выступление, как в Париже, где (президент Франции Эманнуэль — Прим. ред.) Макрон и (глава Еврокомиссия Урсула — Прим. ред.) фон дер Ляйен делают вид, что Европа готова к миротворческой миссии на Украине, скорее всего, только навредит", — говорится в публикации.Издание пишет, что европейцы хотят показать главе Белого дома, что они не пытаются переложить все военные задачи на США. Однако отмечается, что администрация Трампа "с удовольствием оставила бы эту миссию союзникам по ту сторону Атлантики".Четвертого сентября в Париже прошла встреча "коалиции желающих" с участием главы киевского режима Владимира Зеленского. По ее итогам французский лидер заявил, что 26 стран обязались отправить на Украину "силы сдерживания" после прекращения огня.Президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ в пятницу заявил, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины. По словам главы государства, вступление Украины в НАТО Москву совершенно не устраивает. Хотя каждая страна имеет право выбирать, как обеспечивать свою безопасность, без оглядки на безопасность самой России такие вопросы не решаются, подчеркнул он. Путин также отметил, что готов к контактам с украинской стороной, но не видит в этом смысла.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

2025

