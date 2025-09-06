https://ria.ru/20250906/ukraina-2040206533.html
Журналист поставил диагноз Зеленскому после слов в адрес Путина
Ирландский журналист Чей Боуз поднял вопрос об адекватности Владимира Зеленского. Об этом он написал в посте в соцсети X. РИА Новости, 06.09.2025
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Ирландский журналист Чей Боуз поднял вопрос об адекватности Владимира Зеленского. Об этом он написал в посте в соцсети X."Зеленский отказывается ехать в Москву на встречу с президентом Путиным, но теперь предлагает Путину поехать в Киев, чтобы встретиться с ним. Он явно либо под кайфом, либо глуп. Скорее всего, и то и другое", — считает Боуз.Путин не раз выражал готовность встретиться с Зеленским. Накануне на пленарном заседании ВЭФ он вновь это подтвердил и пригласил главу киевского режима в Москву, отметив, что российская сторона обеспечит все условия для работы и безопасность.В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Зеленского приглашают в столицу для переговоров, а не для принятия капитуляции.
Боуз: Зеленский ведет себя глупо, предлагая Путину встретиться в Киеве