МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Отсутствие у США и Европы согласованной стратегии по Украине играет на руку России и помогает поддерживать доминирование в конфликте, пишет газета Wall Street Journal.
Издание подчеркивает, что подобная стратегия могла бы якобы сократить время, играющее на руку России, и изменить расчеты президента РФ Владимира Путина. Wall Street Journal отмечает, что при нынешнем развитии событий российский лидер может выйти победителем.
Согласно заключению газеты, при сохранении текущих тенденций на фронте, через два-три года способность украинских военных обороняться будет исчерпана.
Газета отмечает, что несмотря на санкции Запада, экономика России продемонстрировала уверенный рост в 2023 и 2024 годах благодаря экспорту энергоносителей и фискальному стимулированию, в то время как имеющиеся трудности не указывают на приближение кризиса, который нанес бы стране урон.
Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.