Западные СМИ назвали причину успеха России в конфликте на Украине - РИА Новости, 06.09.2025
18:56 06.09.2025
Западные СМИ назвали причину успеха России в конфликте на Украине
Западные СМИ назвали причину успеха России в конфликте на Украине
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Отсутствие у США и Европы согласованной стратегии по Украине играет на руку России и помогает поддерживать доминирование в конфликте, пишет газета Wall Street Journal. "Чего не хватает, говорят многие политики и аналитики, критикующие подход (президента США Дональда - ред.) Трампа к миротворчеству, так это согласованной американо-европейской стратегии", - говорится в статье. Издание подчеркивает, что подобная стратегия могла бы якобы сократить время, играющее на руку России, и изменить расчеты президента РФ Владимира Путина. Wall Street Journal отмечает, что при нынешнем развитии событий российский лидер может выйти победителем. Согласно заключению газеты, при сохранении текущих тенденций на фронте, через два-три года способность украинских военных обороняться будет исчерпана. Газета отмечает, что несмотря на санкции Запада, экономика России продемонстрировала уверенный рост в 2023 и 2024 годах благодаря экспорту энергоносителей и фискальному стимулированию, в то время как имеющиеся трудности не указывают на приближение кризиса, который нанес бы стране урон. При этом США и Европа, подчеркивает газета, также не выражают особого интереса ко введению санкций против покупающего российские энергоносители Китая, который "способен на ответ в любой торговой войне". Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Отсутствие у США и Европы согласованной стратегии по Украине играет на руку России и помогает поддерживать доминирование в конфликте, пишет газета Wall Street Journal.
"Чего не хватает, говорят многие политики и аналитики, критикующие подход (президента США Дональда - ред.) Трампа к миротворчеству, так это согласованной американо-европейской стратегии", - говорится в статье.
Издание подчеркивает, что подобная стратегия могла бы якобы сократить время, играющее на руку России, и изменить расчеты президента РФ Владимира Путина. Wall Street Journal отмечает, что при нынешнем развитии событий российский лидер может выйти победителем.
Согласно заключению газеты, при сохранении текущих тенденций на фронте, через два-три года способность украинских военных обороняться будет исчерпана.
Газета отмечает, что несмотря на санкции Запада, экономика России продемонстрировала уверенный рост в 2023 и 2024 годах благодаря экспорту энергоносителей и фискальному стимулированию, в то время как имеющиеся трудности не указывают на приближение кризиса, который нанес бы стране урон.
При этом США и Европа, подчеркивает газета, также не выражают особого интереса ко введению санкций против покупающего российские энергоносители Китая, который "способен на ответ в любой торговой войне".
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
Трамп 18 августа принял в Белом доме Владимира Зеленского и лидеров европейских стран. Во время встречи Трамп заявил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев, с существующими в НАТО. Также Трамп сказал, что во время его президентства американских войск на Украине не будет. Агентство Блумберг передавало, что гарантии безопасности США и Европы для Киева будут опираться на работу "коалиции желающих", которая может включать многонациональные силы.
