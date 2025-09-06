https://ria.ru/20250906/ukraina-2040195228.html

В Словакии выступили против вступления Украины в ЕС

2025-09-06T17:39:00+03:00

в мире

украина

киев

словакия

андрей данко

роберт фицо

владимир зеленский

евросоюз

БРАТИСЛАВА, 6 сен - РИА Новости. Вице-спикер парламента Словакии, глава партии SNS (Словацкая национальная партия), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко выразил несогласие с мнением главы правительства страны Роберта Фицо, который поддерживает желание Украины вступить в Европейский союз. Фицо в пятницу провел переговоры с Владимиром Зеленским в украинском Ужгороде. По словам словацкого премьера, Словакия придерживается мнения о том, что членство Украины в Евросоюзе будет полезным, и готова поделиться своим опытом вступления в это объединение. "Словацкая национальная партия выражает несогласие с поддержкой со стороны Словакии вступления Украины в Европейский союз. Европейский союз не может расширяться бесконечно. Самое подходящее время принять такие государства, как Сербия и Черногория, и завершить переговоры с государствами, которые к Европейскому союзу не относятся", - написал Данко на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в субботу. Он сообщил, что партия проинформирует о своей позиции партнеров по коалиции и попросит словацкого премьера изменить свое мнение о возможном членстве Украины в Евросоюзе. "Словацкая национальная партия убеждена, что Украина представляет риски безопасности для государств-членов Европейского союза. Она не готова к членству в Европейском союзе ни политически, ни экономически", - заключил Данко. В пятницу венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто заявил, что Венгрия по-прежнему не поддерживает вступление Украины в ЕС несмотря на то, что президент России Владимир Путин назвал законным выбором Украины ее желание вступить в ЕС. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева. При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Также, глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

украина

киев

словакия

