На Западе нашли забавную деталь в планах "коалиции желающих" по Украине

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Некоторые страны — члены так называемой коалиции желающих наотрез отказываются от идеи отправить свои войска на Украину, обратил внимание британский журналист, ученый и писатель Джон Лафлэнд в соцсети X."Коалиция желающих" включает страны, не желающие отправлять свои войска на Украину", — написал он.Встреча участников так называемой коалиции желающих прошла в четверг в Париже в смешанном формате под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона. Агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что участники встречи договорились о цели усилить Украину до такой степени, чтобы она стала "дикобразом" и после окончания конфликта больше не смогла стать "объектом военной агрессии".Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на встрече "коалиции желающих" представила предложение о механизме коллективной защите Украины по образцу статьи 5 Устава НАТО и подтвердила неготовность отправлять итальянских солдат в составе некоего западного контингента для поддержания мира, говорится в сообщении правительственного Дворца Киджи.Польский премьер Дональд Туск после встречи также заявил, что Варшава "не предусматривает направления солдат на Украину, в том числе после окончания войны". Он отметил, что Польша берет на себя задачу логистического обеспечения вероятной иностранной военной миссии на Украине.

