СМИ сообщили Украине неприятные новости о ее территориях
13:17 06.09.2025 (обновлено: 13:38 06.09.2025)
СМИ сообщили Украине неприятные новости о ее территориях
Украине придется пойти на болезненные уступки в переговорах с Россией, пишет американский журнал The Nation. РИА Новости, 06.09.2025
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украине придется пойти на болезненные уступки в переговорах с Россией, пишет американский журнал The Nation."Если в мирных переговорах наметится прогресс, Киеву придется пойти на болезненные уступки. Россию нельзя заставить уйти с большой части контролируемой ее войсками территории", — говорится в публикации.По мнению обозревателя, территориальный размер Украины менее важен, чем ее сохранность как функционирующего государства.Владимир Путин в среду во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что, если Владимир Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. При этом российский лидер назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины, отметив, что его полномочия в качестве президента истекли.Зеленский, в свою очередь, отказался от поездки, сославшись в интервью телеканалу ABC на то, что якобы не может приехать в российскую столицу. При этом он противоречиво заявил, что "ко встрече готов", причем "в любом формате".
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украине придется пойти на болезненные уступки в переговорах с Россией, пишет американский журнал The Nation.
"Если в мирных переговорах наметится прогресс, Киеву придется пойти на болезненные уступки. Россию нельзя заставить уйти с большой части контролируемой ее войсками территории", — говорится в публикации.
По мнению обозревателя, территориальный размер Украины менее важен, чем ее сохранность как функционирующего государства.
Владимир Путин в среду во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что, если Владимир Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. При этом российский лидер назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины, отметив, что его полномочия в качестве президента истекли.
Зеленский, в свою очередь, отказался от поездки, сославшись в интервью телеканалу ABC на то, что якобы не может приехать в российскую столицу. При этом он противоречиво заявил, что "ко встрече готов", причем "в любом формате".
