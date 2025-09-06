Рейтинг@Mail.ru
Журналист раскрыл, что произойдет с Украиной из-за Зеленского
12:13 06.09.2025 (обновлено: 12:31 06.09.2025)
Журналист раскрыл, что произойдет с Украиной из-за Зеленского
Территории Украины будут разделены между ее соседями из-за действий Владимира Зеленского, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 06.09.2025
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Территории Украины будут разделены между ее соседями из-за действий Владимира Зеленского, пишет ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Мирный план, если Зеленский не лишится власти и продолжит раздражать своих соседей: Львов, Ивано-Франковск, Тернополь, Ровно и Луцк вернутся к Польше, Закарпатская область перейдет Венгрии и Словакии, Черновцы и Буджак отдадут Румынии, а все остальное — России", — заявил он.Издание Washington Post в августе сообщило о том, что Зеленский находится под большим давлением на фоне возможных территориальных уступок при мирном урегулировании конфликта с Россией. В своем материале газета рассуждает о том, что Зеленский должен склонить Трампа на свою сторону, в частности, по вопросу территориальных уступок.Владимир Путин в среду во время общения с журналистами по итогам визита в Китай заявил, что если Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. При этом российский лидер назвал Зеленского "действующим главой администрации" Украины, отметив, что его полномочия в качестве президента истекли.Зеленский, в свою очередь, отказался от поездки, сославшись в интервью телеканалу ABC на то, что якобы не может приехать в российскую столицу. При этом он противоречиво заявил, что "ко встрече готов", причем "в любом формате".
© AP Photo / Ludovic MarinВладимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих"
Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи коалиции желающих - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи "коалиции желающих". Архивное фото
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон перед встречей коалиции желающих в Париже
СМИ раскрыли, как вчера Макрон подставил Зеленского
5 сентября, 16:30
5 сентября, 16:30
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума
В США отреагировали на ответ Путина на планы Запада по Украине
5 сентября, 13:36
5 сентября, 13:36
 
