Канадско-украинский центр в 1990-е провоцировал церковный раскол на Украине
Канадско-украинский центр Донецка в 1990-е провоцировал раскол церкви на Украине
Свято-Успенский собор Черкасской епархии УПЦ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. В библиотеку Канадско-украинского центра Донецка в середине 1990-х годов передали книгу, автор которой пытался дискредитировать Московский патриархат, выяснил корреспондент РИА Новости.
Стахий Стеблецкий в книге "Преследования украинской и белорусской католической церкви российскими царями" ставит под сомнение сам факт Крещения Руси князем Владимиром и называет Московский патриархат "чуждым и нежелательным".
"Подобная литература, переданная в 1990-е годы в Канадско-украинский центр Донецка, была призвана провоцировать читателей на отход от Московского патриархата и уход либо в раскол, либо в УГКЦ", - сказал РИА Новости начальник отдела по работе с национальными, религиозными и казачьими организациями департамента внутренней политики администрации Запорожской области Владимир Шарлай.
"Христианство распространилось на землях Руси-Украины еще при первых князьях, но полное обращение украинского народа в веру Христову завершил только князь Владимир Великий в 988 году при Папе Иоанне XV, когда княжил с 972 по 1015 год", - пишет автор книги, декларируя, что князь Владимир крестил не Русь и русский народ, а Русь-Украину и народ украинский.
"Книга написана в излюбленном стиле униатов: подмена понятий и искажение исторических событий. Так, крупнейшую империю средневековья - Византию - они пренебрежительно называют "незаметной когда-то". Киев называют союзником Рима в период раскола христианской церкви, "забывая" упомянуть, что православная Русь в это время была митрополией в составе Константинопольского патриархата, а вера в те времена определяла все. Униатов буквально корежит от того, что русский великий князь Владимир принял веру не от римских пап, а от Второго Рима - православного Константинополя. И конечно же, в те времена еще не придумали Украину", - подчеркнул Шарлай.
