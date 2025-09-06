https://ria.ru/20250906/ukraina-2039720510.html

"Это будет катастрофа". Запад готовит Зеленского к неизбежному

В офисе главы киевского режима заподозрили посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в политических амбициях. На Банковой опасаются, что бывший главком... РИА Новости, 06.09.2025

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Виктор Жданов. В офисе главы киевского режима заподозрили посла Украины в Великобритании Валерия Залужного в политических амбициях. На Банковой опасаются, что бывший главком ВСУ воспользуется популярностью у населения и западной поддержкой для того, чтобы прийти к власти. Действительно, генерал уже намекает, что у него есть собственные взгляды на будущее страны. О том, претендует ли он на президентский пост, — в материале РИА Новости.Генеральские маневрыБританская The Guardian отмечает: Залужный отказался присоединяться к команде Зеленского, хоть и пообещал воздержаться от его публичной критики. С предложением объединить силы перед возможными выборами к генералу в Лондон неоднократно прилетал глава офиса Андрей Ермак."Залужный заверил, что не преподнесет администрации никаких неприятных сюрпризов", — сообщил осведомленный собеседник издания.Опасения Банковой понятны. Согласно опросу социологической группы "Рейтинг", Зеленскому доверяют 68 процентов украинцев, экс-главкому ВСУ — 74. По другим данным, опубликованным Киевским международным институтом социологии (КМИС), рейтинг доверия Зеленского в августе упал до 58% против 74% в мае.Если бы выборы президента состоялись прямо сейчас, у главы режима было бы всего десятипроцентное преимущество (35 против 25). Зато в парламентской кампании предполагаемая "партия Залужного" обошла бы условный "блок Зеленского" на четыре процента (23,7 против 19,7). Шансы пройти в Раду также есть у команды руководителя ГУР Кирилла Буданова* (6,4%) и партии "Азова"** (5,9%).Как пишет The Guardian, генерал не раскрывает свои политические планы даже ближайшим соратникам. Многие полагают, что он просто ждет подходящего момента."Залужный выбрал самую умную тактику. <…> Окончательное решение примет лишь непосредственно перед выборами", — считает украинский политолог Владимир Фесенко.Собеседник британской газеты из окружения генерала полагает, что борьба "двух З" станет для Украины катастрофой.Проблемный кандидат"Залужный сейчас — потенциальный конкурент Зеленского номер один в электоральном поле. Он возглавлял многие рейтинги поддержки и доверия и стал угрозой для офиса", — отметил в беседе с РИА Новости эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов.По его словам, генерал получает от политических кругов заманчивые предложения еще с времен командования ВСУ, когда формально его участие в борьбе за власть было незаконно."Теперь другая ситуация, он — посол. У него есть устойчивая команда, которая занимается его образом, медийным присутствием и потенциальной избирательной кампанией — либо персональной, либо от политической силы, которую он возглавит. Электоральная база широка: от ярых противников Зеленского до умеренных, просто считающих необходимой смену власти. С поддержкой крупного капитала проблем не возникнет", — рассуждает политолог.С другой стороны, у Залужного нет самой структуры политического движения. Ему придется вступать в союзы с другими политиками, располагающими собственной сетью в разных регионах страны. Начинать с нуля, по мнению Денисова, генералу нецелесообразно.Источники "Страны.ua" подтверждают, что Банковая пытается отговорить Залужного от противостояния с Зеленским. На всякий случай офис даже инициировал "раскрутку противовеса" — основателя запрещенной в России террористической организации "Азов"** Андрея Билецкого. Кроме того, в Киеве продолжают циркулировать слухи о перспективах Буданова*.Лондонский процессКак сообщает британское издание Express, Лондон обязался помочь Киеву провести выборы после завершения конфликта, закрепив это в соглашении избиркомов. Речь идет не только о голосовании за рубежом, но и о финансировании.Тем временем Залужный "широкими мазками" обрисовывает собственное видение украинского будущего.The Guardian сообщает, что, по словам близких к генералу источников, он считает образцом Израиль — "маленькую страну, окруженную врагами и полностью сосредоточенную на обороне". Сам же видит себя жестким лидером, который пообещал бы украинцам "кровь, пот и слезы".Также Залужный теперь интересуется и вопросами воспитания молодежи. "Потому что это о нашем будущем", — прокомментировал он свое интервью об украинском образовании. Генерала не устраивает нынешняя система. По его словам, растить юных украинцев надо на "подвигах" "Азова"**.Представить, куда способен привести страну руководитель с такими взглядами, несложно. Впрочем, Запад подобная фигура в качестве альтернативы Зеленскому вполне устраивает."На Украине отчетливо наблюдается процесс, очень похожий на избирательную кампанию без назначения выборов. Готовят кандидатов для общественного мнения, чтобы их приняли как само собой разумеющееся, ведь они все уже на слуху и известны", — говорит политолог Александр Дудчак.Зарубежный пиар Залужного, по словам эксперта, направлен и на Запад, и на Украину. Западной аудитории представляют "достойного" политика, с широкой поддержкой населения, чтобы никто не усомнился в результатах голосования. Украинцев же просто ставят перед фактом: в сложившихся условиях выборы — прерогатива союзников.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.** Террористическая организация, запрещенная в России.

