Число уклонистов на Украине в этом году превысило цифры за весь предыдущий - РИА Новости, 06.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:34 06.09.2025 (обновлено: 08:35 06.09.2025)
Число уклонистов на Украине в этом году превысило цифры за весь предыдущий
Число случаев уклонения от военной службы на Украине по состоянию на конец августа 2025 года превысило общий показатель за 2024 год на 27 процентов и достигло...
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Число случаев уклонения от военной службы на Украине по состоянию на конец августа 2025 года превысило общий показатель за 2024 год на 27 процентов и достигло 45 449 случаев, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными украинских судебных органов. В 2025 году число случаев уклонения от военной службы на Украине продолжило рост, при этом в мае был достигнут пик — 6918 случаев. К 30 июня общее число достигло 33 917. К концу августа число случаев уклонения достигло 45 449, что на 27 процентов превышает показатель за весь 2024 год. Таким образом, при сохранении текущих темпов в 2025 году число случаев уклонения должно в два раза превысить показатель прошлого года. В период с февраля 2022 года по январь 2023 года было зафиксировано 3025 случаев уклонения , в 2023 году — 12 563, в 2024-м — 35750. Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. СМИ после этого сообщили о массовом выезде молодых мужчин из страны. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
украина
украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Число случаев уклонения от военной службы на Украине по состоянию на конец августа 2025 года превысило общий показатель за 2024 год на 27 процентов и достигло 45 449 случаев, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными украинских судебных органов.
В 2025 году число случаев уклонения от военной службы на Украине продолжило рост, при этом в мае был достигнут пик — 6918 случаев. К 30 июня общее число достигло 33 917. К концу августа число случаев уклонения достигло 45 449, что на 27 процентов превышает показатель за весь 2024 год.
Таким образом, при сохранении текущих темпов в 2025 году число случаев уклонения должно в два раза превысить показатель прошлого года.
В период с февраля 2022 года по январь 2023 года было зафиксировано 3025 случаев уклонения , в 2023 году — 12 563, в 2024-м — 35750.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. СМИ после этого сообщили о массовом выезде молодых мужчин из страны. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Специальная военная операция на Украине
Украина
Вооруженные силы Украины
 
 
