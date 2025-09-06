https://ria.ru/20250906/uklonisty-2040129870.html

Число уклонистов на Украине в этом году превысило цифры за весь предыдущий

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Число случаев уклонения от военной службы на Украине по состоянию на конец августа 2025 года превысило общий показатель за 2024 год на 27 процентов и достигло 45 449 случаев, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными украинских судебных органов. В 2025 году число случаев уклонения от военной службы на Украине продолжило рост, при этом в мае был достигнут пик — 6918 случаев. К 30 июня общее число достигло 33 917. К концу августа число случаев уклонения достигло 45 449, что на 27 процентов превышает показатель за весь 2024 год. Таким образом, при сохранении текущих темпов в 2025 году число случаев уклонения должно в два раза превысить показатель прошлого года. В период с февраля 2022 года по январь 2023 года было зафиксировано 3025 случаев уклонения , в 2023 году — 12 563, в 2024-м — 35750. Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. СМИ после этого сообщили о массовом выезде молодых мужчин из страны. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.

