Число уклонистов на Украине в этом году превысило цифры за весь предыдущий
Число уклонений от службы в армии на Украине превысило показатель 2024 года
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Число случаев уклонения от военной службы на Украине по состоянию на конец августа 2025 года превысило общий показатель за 2024 год на 27 процентов и достигло 45 449 случаев, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными украинских судебных органов.
В 2025 году число случаев уклонения от военной службы на Украине продолжило рост, при этом в мае был достигнут пик — 6918 случаев. К 30 июня общее число достигло 33 917. К концу августа число случаев уклонения достигло 45 449, что на 27 процентов превышает показатель за весь 2024 год.
Украинские уклонисты стали пытаться бежать в Белоруссию
26 августа, 21:40
Таким образом, при сохранении текущих темпов в 2025 году число случаев уклонения должно в два раза превысить показатель прошлого года.
В период с февраля 2022 года по январь 2023 года было зафиксировано 3025 случаев уклонения , в 2023 году — 12 563, в 2024-м — 35750.
Украинский кабмин в конце августа разрешил выезд за границу всем мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет включительно. СМИ после этого сообщили о массовом выезде молодых мужчин из страны. Ранее выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения был запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Bild написал, как украинцы пытаются избежать мобилизации
21 июля, 16:51