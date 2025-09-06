https://ria.ru/20250906/udary-2040126526.html

США рассматривают возможность ударов по Венесуэле, утверждает CNN

США рассматривают возможность ударов по Венесуэле, утверждает CNN - РИА Новости, 06.09.2025

США рассматривают возможность ударов по Венесуэле, утверждает CNN

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. РИА Новости, 06.09.2025

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники."Президент Дональд Трамп рассматривает множество вариантов нанесения военных ударов по наркокартелям, действующим в Венесуэле, включая потенциальное поражение целей внутри страны в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление лидера Николаса Мадуро", — говорится в сообщении.По утверждению источников, окончательного решения еще нет, но в будущем не исключена возможность ударов по территории Венесуэлы, чтобы вынудить президента страны покинуть пост."Предпочтительный курс действий для Мадуро — уйти самостоятельно, предугадать будущее. А затем, я думаю, посыл будет таким: "Вы хотите легкий или сложный путь?" — рассказал телеканалу один из собеседников.При этом сам Трамп накануне заявил, что его администрация не обсуждает смену режима в Венесуэле.Обострение между США и Венесуэлой

Новости

