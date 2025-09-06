США рассматривают возможность ударов по Венесуэле, утверждает CNN
F-35 сбрасывает инертную бомбу B61-12. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность нанесения ударов по территории Венесуэлы, передает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.
"Президент Дональд Трамп рассматривает множество вариантов нанесения военных ударов по наркокартелям, действующим в Венесуэле, включая потенциальное поражение целей внутри страны в рамках более широкой стратегии, направленной на ослабление лидера Николаса Мадуро", — говорится в сообщении.
По утверждению источников, окончательного решения еще нет, но в будущем не исключена возможность ударов по территории Венесуэлы, чтобы вынудить президента страны покинуть пост.
"Предпочтительный курс действий для Мадуро — уйти самостоятельно, предугадать будущее. А затем, я думаю, посыл будет таким: "Вы хотите легкий или сложный путь?" — рассказал телеканалу один из собеседников.
При этом сам Трамп накануне заявил, что его администрация не обсуждает смену режима в Венесуэле.
В МИД раскритиковали давление США на Венесуэлу
4 сентября, 06:29
Обострение между США и Венесуэлой
- В середине августа США направили к берегам Венесуэлы три корабля, на борту которых могут находиться до четырех тысяч морпехов.
- Как пояснили в Белом доме, Трамп готов задействовать все средства для борьбы с наркотрафиком и не исключает возможности военной операции в латиноамериканской стране.
Перед этим американский генпрокурор Пэм Бонди объявила о награде в 50 миллионов долларов за информацию, которая поможет Вашингтону арестовать Мадуро. По ее утверждению, президент Венесуэлы якобы использует террористические организации для доставки наркотиков в Штаты
- Мадуро в ответ объявил о масштабном призыве в боливарианскую милицию, назвав это частью плана по защите суверенитета и недопущения вмешательства "империи" в дела страны.
- Второго сентября госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американские военные нанесли "смертоносный удар" в Карибском море по судну с наркотиками, отплывшему, как он утверждает, из Венесуэлы.
- Мадуро обвинил главу Госдепа в том, что именно он фактически определяет политику Белого дома в отношении Каракаса и стремится втянуть Трампа в вооруженную авантюру против латиноамериканской страны.
- Накануне президент Венесуэлы заявил о начале работы общинных отрядов милиции на базе 15 тысяч участков народной обороны, в которые планируют мобилизовать более восьми миллионов человек.
- На фоне происходящего Россия, Китай, Иран и страны Боливарианского альянса подтвердили поддержку Венесуэлы и призвали уважать международное право и территориальную целостность государства.