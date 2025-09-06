Рейтинг@Mail.ru
В ВЭФ-2025 приняли участие более восьми тысяч человек, сообщил Кобяков
05:26 06.09.2025
В ВЭФ-2025 приняли участие более восьми тысяч человек, сообщил Кобяков
В ВЭФ-2025 приняли участие более восьми тысяч человек, сообщил Кобяков - РИА Новости, 06.09.2025
В ВЭФ-2025 приняли участие более восьми тысяч человек, сообщил Кобяков
В ВЭФ-2025 приняли участие более 8 тысяч человек из 75 стран и территорий, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон... РИА Новости, 06.09.2025
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. В ВЭФ-2025 приняли участие более 8 тысяч человек из 75 стран и территорий, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. "В форуме приняли участие более 8 тысяч 400 участников и представителей СМИ", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума. По его словам, самыми многочисленными делегациями на ВЭФ-2025 были из Китая, Монголии, Индии, Японии и Лаоса. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Россия, Китай, Монголия, Антон Кобяков, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
В ВЭФ-2025 приняли участие более восьми тысяч человек, сообщил Кобяков

Кобяков: более восьми тысяч человек приняли участие в ВЭФ-2025

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. В ВЭФ-2025 приняли участие более 8 тысяч человек из 75 стран и территорий, сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков.
"В форуме приняли участие более 8 тысяч 400 участников и представителей СМИ", - сказал Кобяков на итоговой пресс-конференции Восточного экономического форума.
По его словам, самыми многочисленными делегациями на ВЭФ-2025 были из Китая, Монголии, Индии, Японии и Лаоса.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
C Россией хотят работать все прогрессивные страны, заявил Кобяков
