Пропавшего в горах у Сочи туриста нашли живым
Мужчина, пропавший 31-го августа в горах Сочи, обнаружен живым в высокогорном селе Аибга, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде (ЮРПСО) МЧС РИА Новости, 06.09.2025
СОЧИ, 6 сен - РИА Новости. Мужчина, пропавший 31-го августа в горах Сочи, обнаружен живым в высокогорном селе Аибга, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде (ЮРПСО) МЧС России. "Пропавший 58-летний сочинец обнаружен живым. Информация о том, что туриста обнаружили в селе Аибга, поступила в Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России от сотрудников погранслужбы", - говорится в сообщении. В поисках принимали участие спасатели ЮРПСО, Южного конно-кинологического спасательного центра МЧС России, сотрудники аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС", а также несколько человек из профессионального аварийно-спасательного формирования "Роза Хутор". Уточняется, что все поисковые группы ЮРПСО МЧС России в настоящее время возвращаются на базу. Всего с понедельника Южный РПСО в поисковых мероприятиях задействовали 63 спасателя и 11 единиц техники. Спасатели дважды привлекали вертолет Ка-32 МЧС России: были осмотрены массивы рек, поляны, сбросы и скальные участки от Краснополянской ГЭС до южного плеча хребта Аибга.
