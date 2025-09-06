Рейтинг@Mail.ru
Пропавшего в горах у Сочи туриста нашли живым
15:11 06.09.2025 (обновлено: 15:20 06.09.2025)
Пропавшего в горах у Сочи туриста нашли живым
Пропавшего в горах у Сочи туриста нашли живым
Пропавшего в горах у Сочи туриста нашли живым
Мужчина, пропавший 31-го августа в горах Сочи, обнаружен живым в высокогорном селе Аибга, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде (ЮРПСО) МЧС
СОЧИ, 6 сен - РИА Новости. Мужчина, пропавший 31-го августа в горах Сочи, обнаружен живым в высокогорном селе Аибга, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде (ЮРПСО) МЧС России. "Пропавший 58-летний сочинец обнаружен живым. Информация о том, что туриста обнаружили в селе Аибга, поступила в Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России от сотрудников погранслужбы", - говорится в сообщении. В поисках принимали участие спасатели ЮРПСО, Южного конно-кинологического спасательного центра МЧС России, сотрудники аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС", а также несколько человек из профессионального аварийно-спасательного формирования "Роза Хутор". Уточняется, что все поисковые группы ЮРПСО МЧС России в настоящее время возвращаются на базу. Всего с понедельника Южный РПСО в поисковых мероприятиях задействовали 63 спасателя и 11 единиц техники. Спасатели дважды привлекали вертолет Ка-32 МЧС России: были осмотрены массивы рек, поляны, сбросы и скальные участки от Краснополянской ГЭС до южного плеча хребта Аибга.
Пропавшего в горах у Сочи туриста нашли живым

Пропавшего в горах у Сочи мужчину нашли живым в селе Аибга

© РИА Новости / Сергей Кузнецов | Перейти в медиабанкПоисково-спасательный отряд МЧС России
Поисково-спасательный отряд МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в медиабанк
Поисково-спасательный отряд МЧС России. Архивное фото
СОЧИ, 6 сен - РИА Новости. Мужчина, пропавший 31-го августа в горах Сочи, обнаружен живым в высокогорном селе Аибга, сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде (ЮРПСО) МЧС России.
"Пропавший 58-летний сочинец обнаружен живым. Информация о том, что туриста обнаружили в селе Аибга, поступила в Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России от сотрудников погранслужбы", - говорится в сообщении.
В поисках принимали участие спасатели ЮРПСО, Южного конно-кинологического спасательного центра МЧС России, сотрудники аварийно-спасательной службы "Кубань-СПАС", а также несколько человек из профессионального аварийно-спасательного формирования "Роза Хутор".
Уточняется, что все поисковые группы ЮРПСО МЧС России в настоящее время возвращаются на базу.
Всего с понедельника Южный РПСО в поисковых мероприятиях задействовали 63 спасателя и 11 единиц техники. Спасатели дважды привлекали вертолет Ка-32 МЧС России: были осмотрены массивы рек, поляны, сбросы и скальные участки от Краснополянской ГЭС до южного плеча хребта Аибга.
