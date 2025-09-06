https://ria.ru/20250906/tseli-2040133248.html

Эксперт назвал главные цели в жизни современных россиян

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Крепкая семья с детьми и здоровье являются главными целями в жизни россиян, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов. "Хороший факт и новость в том, что большинство наших граждан главными целями жизни называют здоровье и крепкую семью с детьми. Прекрасно, это здорово. Другое дело, что они считают это целью, но достигают ли они этой цели? Хотят, но существуют факторы, ограничивающие возможность достижения", - сказал он. В связи с этим, по словам Абрамова, у граждан России есть большой запрос на поддержку от государства. "У россиян позитивные установки, ценности хорошие, цели правильные, а вот с воплощением целей надо помощь нашим гражданам. Конечно, государство должно это сделать и делает", - добавил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

