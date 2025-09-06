Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвал главные цели в жизни современных россиян - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:55 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/tseli-2040133248.html
Эксперт назвал главные цели в жизни современных россиян
Эксперт назвал главные цели в жизни современных россиян - РИА Новости, 06.09.2025
Эксперт назвал главные цели в жизни современных россиян
Крепкая семья с детьми и здоровье являются главными целями в жизни россиян, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель Наблюдательного совета... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T05:55:00+03:00
2025-09-06T05:55:00+03:00
общество
россия
владивосток
дальневосточный федеральный университет
вэф-2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961911476_0:305:3068:2031_1920x0_80_0_0_15be1c362ac116cf14b5b46261145d80.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Крепкая семья с детьми и здоровье являются главными целями в жизни россиян, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов. "Хороший факт и новость в том, что большинство наших граждан главными целями жизни называют здоровье и крепкую семью с детьми. Прекрасно, это здорово. Другое дело, что они считают это целью, но достигают ли они этой цели? Хотят, но существуют факторы, ограничивающие возможность достижения", - сказал он. В связи с этим, по словам Абрамова, у граждан России есть большой запрос на поддержку от государства. "У россиян позитивные установки, ценности хорошие, цели правильные, а вот с воплощением целей надо помощь нашим гражданам. Конечно, государство должно это сделать и делает", - добавил он. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250905/patriotizm-2040018382.html
https://ria.ru/20250906/rabotodateli-2040128657.html
россия
владивосток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/19/1961911476_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_d285f9d97ab79cb17bc5e0bf84e2732f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, владивосток, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025
Общество, Россия, Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2025
Эксперт назвал главные цели в жизни современных россиян

Абрамов: главными целями в жизни россиян являются крепкая семья и здоровье

© iStock.com / ljubaphotoЖенщина гуляет с ребенком
Женщина гуляет с ребенком - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© iStock.com / ljubaphoto
Женщина гуляет с ребенком . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Крепкая семья с детьми и здоровье являются главными целями в жизни россиян, рассказал в интервью РИА Новости на ВЭФ-2025 председатель Наблюдательного совета платформы "Неравнодушный человек", председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов.
"Хороший факт и новость в том, что большинство наших граждан главными целями жизни называют здоровье и крепкую семью с детьми. Прекрасно, это здорово. Другое дело, что они считают это целью, но достигают ли они этой цели? Хотят, но существуют факторы, ограничивающие возможность достижения", - сказал он.
Девушки с флагом России - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Эксперт рассказал о популярности патриотизма среди российской молодежи
Вчера, 14:59
В связи с этим, по словам Абрамова, у граждан России есть большой запрос на поддержку от государства.
"У россиян позитивные установки, ценности хорошие, цели правильные, а вот с воплощением целей надо помощь нашим гражданам. Конечно, государство должно это сделать и делает", - добавил он.
Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Работодателям разрешат платить сотрудникам до миллиона рублей за ребенка
03:58
 
ОбществоРоссияВладивостокДальневосточный федеральный университетВЭФ-2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала