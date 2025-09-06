Трамп намекнул, что может задействовать Министерство войны в Чикаго

https://ria.ru/20250906/tramp-2040211419.html

ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намекнул на возможное использование Министерства войны в Чикаго для ареста и депортации нелегальных мигрантов. В субботу Трамп опубликовал в Truth Social скриншот чужого поста из соцсети, в котором говорится: "обожаю запах депортаций по утрам" и "Чикаго скоро узнает, почему это называется Министерством войны". Там также прикрепили изображение президента в образе подполковника Килгора из фильма "Апокалипсис сегодня" с надписью "Чипокалипсис сегодня". Как написала в четверг The Washington Post, Пентагон одобрил использование военно-морской базы на окраине Чикаго для борьбы с мигрантами. В день инаугурации, 20 января, Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.

