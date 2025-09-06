Рейтинг@Mail.ru
Трамп обошел Байдена и Обаму по количеству подписанных указов - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:28 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/tramp-2040119721.html
Трамп обошел Байдена и Обаму по количеству подписанных указов
Трамп обошел Байдена и Обаму по количеству подписанных указов - РИА Новости, 06.09.2025
Трамп обошел Байдена и Обаму по количеству подписанных указов
Президент США Дональд Трамп подписал больше указов за начавшийся второй срок, чем его предшественники Джо Байден и Барак Обама за четыре года на должности,... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T00:28:00+03:00
2025-09-06T00:28:00+03:00
в мире
сша
джо байден
барак обама
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722505_0:0:3381:1903_1920x0_80_0_0_a296180592b53ca12fb3e88acc59e708.jpg
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал больше указов за начавшийся второй срок, чем его предшественники Джо Байден и Барак Обама за четыре года на должности, заявил представитель Белого дома. Как заявил представитель администрации на церемонии в Белом доме, указ о переименовании министерства обороны стал двухсотым на должности для Трампа. "Это больше, чем подписал Байден. Больше, чем подписал Обама за каждый из своих сроков", - объявил сотрудник администрации.
https://ria.ru/20250906/tramp-2040119239.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722505_523:0:3254:2048_1920x0_80_0_0_09f284b41b3b86c64c9e5225b5b3d55b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, барак обама, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Барак Обама, Дональд Трамп
Трамп обошел Байдена и Обаму по количеству подписанных указов

Белый дом: Трамп обошел Байдена и Обаму по количеству подписанных указов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал больше указов за начавшийся второй срок, чем его предшественники Джо Байден и Барак Обама за четыре года на должности, заявил представитель Белого дома.
Как заявил представитель администрации на церемонии в Белом доме, указ о переименовании министерства обороны стал двухсотым на должности для Трампа.
"Это больше, чем подписал Байден. Больше, чем подписал Обама за каждый из своих сроков", - объявил сотрудник администрации.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Трамп подписал указ о санкциях против стран, удерживающих американцев
00:17
 
В миреСШАДжо БайденБарак ОбамаДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала