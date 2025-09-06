https://ria.ru/20250906/tramp-2040119721.html
Трамп обошел Байдена и Обаму по количеству подписанных указов
Трамп обошел Байдена и Обаму по количеству подписанных указов
в мире
сша
джо байден
барак обама
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал больше указов за начавшийся второй срок, чем его предшественники Джо Байден и Барак Обама за четыре года на должности, заявил представитель Белого дома. Как заявил представитель администрации на церемонии в Белом доме, указ о переименовании министерства обороны стал двухсотым на должности для Трампа. "Это больше, чем подписал Байден. Больше, чем подписал Обама за каждый из своих сроков", - объявил сотрудник администрации.
сша
