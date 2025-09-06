https://ria.ru/20250906/tramp-2040119549.html

Трамп пообещал обдумать участие России в саммите G20 в Майами

Трамп пообещал обдумать участие России в саммите G20 в Майами - РИА Новости, 06.09.2025

Трамп пообещал обдумать участие России в саммите G20 в Майами

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривал вопрос участия России в саммите "двадцатки", который пройдет в 2026 году в Майами, но готов... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T00:25:00+03:00

2025-09-06T00:25:00+03:00

2025-09-06T00:26:00+03:00

россия

майами

большая двадцатка

в мире

сша

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037528003_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_bb4f0dbe5121adf8ebca2487cd4d76a1.jpg

ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривал вопрос участия России в саммите "двадцатки", который пройдет в 2026 году в Майами, но готов подумать над этим."Я об этом не думал. Это интересный вопрос, я обдумаю это", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста в Овальном кабинете Белого дома.Американский лидер напомнил, что в 2026 году США впервые почти за два десятилетия примут саммит G20, приуроченный к 250-летию независимости страны. Встреча состоится в Майами, штат Флорида.

https://ria.ru/20250906/tramp-2040119430.html

россия

майами

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, майами, большая двадцатка, в мире, сша, дональд трамп