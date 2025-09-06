Рейтинг@Mail.ru
Трамп пообещал обдумать участие России в саммите G20 в Майами
00:25 06.09.2025 (обновлено: 00:26 06.09.2025)
Трамп пообещал обдумать участие России в саммите G20 в Майами
Трамп пообещал обдумать участие России в саммите G20 в Майами - РИА Новости, 06.09.2025
Трамп пообещал обдумать участие России в саммите G20 в Майами
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривал вопрос участия России в саммите "двадцатки", который пройдет в 2026 году в Майами, но готов... РИА Новости, 06.09.2025
ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривал вопрос участия России в саммите "двадцатки", который пройдет в 2026 году в Майами, но готов подумать над этим."Я об этом не думал. Это интересный вопрос, я обдумаю это", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста в Овальном кабинете Белого дома.Американский лидер напомнил, что в 2026 году США впервые почти за два десятилетия примут саммит G20, приуроченный к 250-летию независимости страны. Встреча состоится в Майами, штат Флорида.
россия, майами, большая двадцатка, в мире, сша, дональд трамп
Россия, Майами, Большая двадцатка, В мире, США, Дональд Трамп
Трамп пообещал обдумать участие России в саммите G20 в Майами

Трамп обдумает участие России в саммите G20 в Майами

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривал вопрос участия России в саммите "двадцатки", который пройдет в 2026 году в Майами, но готов подумать над этим.
"Я об этом не думал. Это интересный вопрос, я обдумаю это", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста в Овальном кабинете Белого дома.
Американский лидер напомнил, что в 2026 году США впервые почти за два десятилетия примут саммит G20, приуроченный к 250-летию независимости страны. Встреча состоится в Майами, штат Флорида.
Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Трамп сообщил, что на саммит G20 в ЮАР вместо него поедет Вэнс
РоссияМайамиБольшая двадцаткаВ миреСШАДональд Трамп
 
 
