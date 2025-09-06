https://ria.ru/20250906/tramp-2040119549.html
Трамп пообещал обдумать участие России в саммите G20 в Майами
Трамп пообещал обдумать участие России в саммите G20 в Майами - РИА Новости, 06.09.2025
Трамп пообещал обдумать участие России в саммите G20 в Майами
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривал вопрос участия России в саммите "двадцатки", который пройдет в 2026 году в Майами, но готов... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T00:25:00+03:00
2025-09-06T00:25:00+03:00
2025-09-06T00:26:00+03:00
россия
майами
большая двадцатка
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037528003_0:180:3000:1868_1920x0_80_0_0_bb4f0dbe5121adf8ebca2487cd4d76a1.jpg
ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не рассматривал вопрос участия России в саммите "двадцатки", который пройдет в 2026 году в Майами, но готов подумать над этим."Я об этом не думал. Это интересный вопрос, я обдумаю это", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста в Овальном кабинете Белого дома.Американский лидер напомнил, что в 2026 году США впервые почти за два десятилетия примут саммит G20, приуроченный к 250-летию независимости страны. Встреча состоится в Майами, штат Флорида.
https://ria.ru/20250906/tramp-2040119430.html
россия
майами
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037528003_154:0:2821:2000_1920x0_80_0_0_7ab26abe86a8844f5be795cd5d29eb4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, майами, большая двадцатка, в мире, сша, дональд трамп
Россия, Майами, Большая двадцатка, В мире, США, Дональд Трамп
Трамп пообещал обдумать участие России в саммите G20 в Майами
Трамп обдумает участие России в саммите G20 в Майами