Трамп подписал указ о санкциях против стран, удерживающих американцев
00:17 06.09.2025 (обновлено: 08:39 06.09.2025)
Трамп подписал указ о санкциях против стран, удерживающих американцев
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить рестрикции против стран, которые "незаконно" удерживают американских граждан, следует из трансляции Белого дома. Как ранее сообщал телеканал CBS, новый механизм будет напоминать процедуру признания государств спонсорами терроризма и даст госдепартаменту право вводить санкции против стран, "использующих американцев в качестве политического рычага". По данным фонда Foley Foundation, которые приводит телеканал, в 2024 году в 17 странах были незаконно задержаны как минимум 54 американца. Власти США официально не публикуют эти данные.
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить рестрикции против стран, которые "незаконно" удерживают американских граждан, следует из трансляции Белого дома.
Как ранее сообщал телеканал CBS, новый механизм будет напоминать процедуру признания государств спонсорами терроризма и даст госдепартаменту право вводить санкции против стран, "использующих американцев в качестве политического рычага".
По данным фонда Foley Foundation, которые приводит телеканал, в 2024 году в 17 странах были незаконно задержаны как минимум 54 американца. Власти США официально не публикуют эти данные.
Трамп прокомментировал решение Индии продолжить закупки российской нефти
