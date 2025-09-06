https://ria.ru/20250906/tramp-2040119239.html
Трамп подписал указ о санкциях против стран, удерживающих американцев
Трамп подписал указ о санкциях против стран, удерживающих американцев - РИА Новости, 06.09.2025
Трамп подписал указ о санкциях против стран, удерживающих американцев
Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить рестрикции против стран, которые "незаконно" удерживают американских граждан, следует из... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T00:17:00+03:00
2025-09-06T00:17:00+03:00
2025-09-06T08:39:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83a88d351cfdb0232adecb2f1fcc343.jpg
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий вводить рестрикции против стран, которые "незаконно" удерживают американских граждан, следует из трансляции Белого дома. Как ранее сообщал телеканал CBS, новый механизм будет напоминать процедуру признания государств спонсорами терроризма и даст госдепартаменту право вводить санкции против стран, "использующих американцев в качестве политического рычага". По данным фонда Foley Foundation, которые приводит телеканал, в 2024 году в 17 странах были незаконно задержаны как минимум 54 американца. Власти США официально не публикуют эти данные.
https://ria.ru/20250905/ssha-2040116598.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032521443_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b503bf238ba13e8d1a90092e409635b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп подписал указ о санкциях против стран, удерживающих американцев
Трамп подписал указ о санкциях против стран, незаконно удерживающих американцев