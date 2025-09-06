https://ria.ru/20250906/tramp-2040119121.html
Трамп заявил, что США и Белоруссия обсуждают освобождение части задержанных
в мире
сша
белоруссия
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Минск ведут переговоры об освобождении части из примерно 1,4 тысячи задержанных, находящихся в Белоруссии. "Хочу поблагодарить главу Белоруссии. (...) у них было около 1,4 тысячи задержанных. Думаю, значительную часть из них скоро отпустят. Многие из этих людей — политические заключённые, и, похоже, их освободят в достаточно скором будущем. Это будет большим событием", — сказал Трамп в ходе общения с прессой в Овальном кабинете Белого дома. Он подчеркнул, что освобождение происходит без финансовых выплат со стороны США. "Мы никому не платили. Это вопрос уважения — если уважают твою страну, заключённых отпускают. Если нет — приходится платить миллиарды", — отметил он.
