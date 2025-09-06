Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что США и Белоруссия обсуждают освобождение части задержанных - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:16 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/tramp-2040119121.html
Трамп заявил, что США и Белоруссия обсуждают освобождение части задержанных
Трамп заявил, что США и Белоруссия обсуждают освобождение части задержанных - РИА Новости, 06.09.2025
Трамп заявил, что США и Белоруссия обсуждают освобождение части задержанных
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Минск ведут переговоры об освобождении части из примерно 1,4 тысячи задержанных, находящихся в Белоруссии. РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T00:16:00+03:00
2025-09-06T00:16:00+03:00
в мире
сша
белоруссия
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037029858_256:0:2500:1262_1920x0_80_0_0_6e7641254c7627cdd1ccce60bf9dd2cf.jpg
ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Минск ведут переговоры об освобождении части из примерно 1,4 тысячи задержанных, находящихся в Белоруссии. "Хочу поблагодарить главу Белоруссии. (...) у них было около 1,4 тысячи задержанных. Думаю, значительную часть из них скоро отпустят. Многие из этих людей — политические заключённые, и, похоже, их освободят в достаточно скором будущем. Это будет большим событием", — сказал Трамп в ходе общения с прессой в Овальном кабинете Белого дома. Он подчеркнул, что освобождение происходит без финансовых выплат со стороны США. "Мы никому не платили. Это вопрос уважения — если уважают твою страну, заключённых отпускают. Если нет — приходится платить миллиарды", — отметил он.
https://ria.ru/20250906/tramp-2040118998.html
сша
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2037029858_271:0:2500:1672_1920x0_80_0_0_1e18f0775c632f279f78b4d3869e0608.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, белоруссия, дональд трамп
В мире, США, Белоруссия, Дональд Трамп
Трамп заявил, что США и Белоруссия обсуждают освобождение части задержанных

Трамп: США и Белоруссия обсуждают освобождение части из 1,4 тысячи задержанных

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 сен – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Минск ведут переговоры об освобождении части из примерно 1,4 тысячи задержанных, находящихся в Белоруссии.
"Хочу поблагодарить главу Белоруссии. (...) у них было около 1,4 тысячи задержанных. Думаю, значительную часть из них скоро отпустят. Многие из этих людей — политические заключённые, и, похоже, их освободят в достаточно скором будущем. Это будет большим событием", — сказал Трамп в ходе общения с прессой в Овальном кабинете Белого дома.
Он подчеркнул, что освобождение происходит без финансовых выплат со стороны США. "Мы никому не платили. Это вопрос уважения — если уважают твою страну, заключённых отпускают. Если нет — приходится платить миллиарды", — отметил он.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Трамп назвал Лукашенко сильным лидером
00:14
 
В миреСШАБелоруссияДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала