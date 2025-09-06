https://ria.ru/20250906/tramp-2040118998.html
Трамп назвал Лукашенко сильным лидером
Трамп назвал Лукашенко сильным лидером - РИА Новости, 06.09.2025
Трамп назвал Лукашенко сильным лидером
Президент США Дональд Трамп назвал белорусского коллегу Александра Лукашенко "очень уважаемым" человеком и "сильным лидером". РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T00:14:00+03:00
2025-09-06T00:14:00+03:00
2025-09-06T08:41:00+03:00
в мире
сша
белоруссия
дональд трамп
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014152964_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_21f9637bf5924fb5818ba73c1b1f8085.jpg
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал белорусского коллегу Александра Лукашенко "очень уважаемым" человеком и "сильным лидером". "Но это был очень приятный жест со стороны главы Белоруссии, который является очень уважаемым человеком, сильной личностью и лидером. Он освободил 16 заложников", - сказал Трамп в Белом доме.
https://ria.ru/20250905/ssha-2040115736.html
сша
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014152964_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_4bcbc716f33102207de55c905e37d7cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, белоруссия, дональд трамп, александр лукашенко
В мире, США, Белоруссия, Дональд Трамп, Александр Лукашенко
Трамп назвал Лукашенко сильным лидером
Трамп: Лукашенко является сильным лидером