Трамп назвал Лукашенко сильным лидером

Трамп назвал Лукашенко сильным лидером

Трамп назвал Лукашенко сильным лидером

Президент США Дональд Трамп назвал белорусского коллегу Александра Лукашенко "очень уважаемым" человеком и "сильным лидером". РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T00:14:00+03:00

2025-09-06T00:14:00+03:00

2025-09-06T08:41:00+03:00

в мире

сша

белоруссия

дональд трамп

александр лукашенко

ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал белорусского коллегу Александра Лукашенко "очень уважаемым" человеком и "сильным лидером". "Но это был очень приятный жест со стороны главы Белоруссии, который является очень уважаемым человеком, сильной личностью и лидером. Он освободил 16 заложников", - сказал Трамп в Белом доме.

сша

белоруссия

в мире, сша, белоруссия, дональд трамп, александр лукашенко