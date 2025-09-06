Рейтинг@Mail.ru
Трамп назвал Лукашенко сильным лидером - РИА Новости, 06.09.2025
00:14 06.09.2025 (обновлено: 08:41 06.09.2025)
Трамп назвал Лукашенко сильным лидером
Президент США Дональд Трамп назвал белорусского коллегу Александра Лукашенко "очень уважаемым" человеком и "сильным лидером". РИА Новости, 06.09.2025
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал белорусского коллегу Александра Лукашенко "очень уважаемым" человеком и "сильным лидером". "Но это был очень приятный жест со стороны главы Белоруссии, который является очень уважаемым человеком, сильной личностью и лидером. Он освободил 16 заложников", - сказал Трамп в Белом доме.
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал белорусского коллегу Александра Лукашенко "очень уважаемым" человеком и "сильным лидером".
"Но это был очень приятный жест со стороны главы Белоруссии, который является очень уважаемым человеком, сильной личностью и лидером. Он освободил 16 заложников", - сказал Трамп в Белом доме.
