https://ria.ru/20250906/tramp-2040118686.html
Трамп анонсировал первый за 20 лет саммит G20 в США
Трамп анонсировал первый за 20 лет саммит G20 в США - РИА Новости, 06.09.2025
Трамп анонсировал первый за 20 лет саммит G20 в США
Президент США Дональд Трамп объявил, что саммит "Большой двадцатки" в 2026 году впервые за 20 лет пройдет в США, площадкой проведения станет Майами. РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T00:04:00+03:00
2025-09-06T00:04:00+03:00
2025-09-06T00:24:00+03:00
в мире
сша
большая двадцатка
дональд трамп
майами
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508083_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_61c7e79c6bacd795ef8b1dbaf4093241.jpg
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что саммит "Большой двадцатки" в 2026 году впервые за 20 лет пройдет в США, площадкой проведения станет Майами."Сегодня днём я с радостью объявляю, что конференция "Большой двадцатки" 2026 года, которая состоится… в одном из лучших городов нашей страны, прекрасном Майами, штат Флорида", - заявил Трамп в Белом доме.
https://ria.ru/20250905/ssha-2040115736.html
сша
майами
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1e/2038508083_71:0:2802:2048_1920x0_80_0_0_ff8c114c221bc975dbf686d458e71b2c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, большая двадцатка, дональд трамп, майами
В мире, США, Большая двадцатка, Дональд Трамп, Майами
Трамп анонсировал первый за 20 лет саммит G20 в США
Трамп: первый за 20 лет саммит G20 пройдет в Майами