Трамп анонсировал первый за 20 лет саммит G20 в США

Трамп анонсировал первый за 20 лет саммит G20 в США

Трамп анонсировал первый за 20 лет саммит G20 в США

Президент США Дональд Трамп объявил, что саммит "Большой двадцатки" в 2026 году впервые за 20 лет пройдет в США, площадкой проведения станет Майами. РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T00:04:00+03:00

2025-09-06T00:04:00+03:00

2025-09-06T00:24:00+03:00

в мире

сша

большая двадцатка

дональд трамп

майами

ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что саммит "Большой двадцатки" в 2026 году впервые за 20 лет пройдет в США, площадкой проведения станет Майами."Сегодня днём я с радостью объявляю, что конференция "Большой двадцатки" 2026 года, которая состоится… в одном из лучших городов нашей страны, прекрасном Майами, штат Флорида", - заявил Трамп в Белом доме.

сша

майами

2025

Новости

в мире, сша, большая двадцатка, дональд трамп, майами