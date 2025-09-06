Рейтинг@Mail.ru
Трамп анонсировал первый за 20 лет саммит G20 в США
00:04 06.09.2025
Трамп анонсировал первый за 20 лет саммит G20 в США
Трамп анонсировал первый за 20 лет саммит G20 в США
Президент США Дональд Трамп объявил, что саммит "Большой двадцатки" в 2026 году впервые за 20 лет пройдет в США, площадкой проведения станет Майами.
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что саммит "Большой двадцатки" в 2026 году впервые за 20 лет пройдет в США, площадкой проведения станет Майами."Сегодня днём я с радостью объявляю, что конференция "Большой двадцатки" 2026 года, которая состоится… в одном из лучших городов нашей страны, прекрасном Майами, штат Флорида", - заявил Трамп в Белом доме.
Трамп анонсировал первый за 20 лет саммит G20 в США

Трамп: первый за 20 лет саммит G20 пройдет в Майами

ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что саммит "Большой двадцатки" в 2026 году впервые за 20 лет пройдет в США, площадкой проведения станет Майами.
"Сегодня днём я с радостью объявляю, что конференция "Большой двадцатки" 2026 года, которая состоится… в одном из лучших городов нашей страны, прекрасном Майами, штат Флорида", - заявил Трамп в Белом доме.
