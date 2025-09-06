Рейтинг@Mail.ru
08:00 06.09.2025
Эхо Аляски: Трамп сворачивает присутствие США в Прибалтике
Эхо Аляски: Трамп сворачивает присутствие США в Прибалтике
Чиновники Пентагона предупреждают европейских союзников, что США намерены прекратить финансирование программ военной поддержки стран "восточного фланга" НАТО. То есть стран, которые граничат с Россией. Это решение, если оно и впрямь принято, сложно не соотнести с возрождением политического диалога России и США, высшей точкой которого стала встреча глав государств на Аляске, — Москва много лет добивается отвода американских войск от своих границ.Именно об отводе войск речь пока не идет, но прекращение финансирования американского присутствия у российских границ на практике угрожает именно этим. На бюджет в размере около миллиарда долларов американские морпехи, спецназовцы и прочие военные доставлялись на военные базы в Прибалтике, получали там рацион, тренировались и через полгода ротировались обратно за океан. На эти деньги в российское приграничье завозились американские вооружения, в том числе наступательные, вроде танков "Абрамс". За счет выделяемых средств работали центры НАТО в Эстонии, Латвии и Литве, отвечавшие за шпионаж, кибершпионаж, информационные войны. По информации Financial Times, бюджетных заявок на финансирование этих программ администрация президента Трампа в конгресс США не подавала — и Пентагон предупредил европейских партнеров, что она и не собирается подавать.Сворачивание финансирования американского присутствия равно сворачиванию самого присутствия. Разумеется, европейцы сделают все, чтобы этого не допустить. Следующий акт очередной драмы в трансатлантических отношениях легкопредсказуемый: союзники в Европе предложат за свой счет содержать американских военных в Прибалтике. Правительства самих стран Балтии будут готовы еще больше урезать любые свои расходы, лишь бы обеспечить присутствие американцев на своей территории. Впрочем, им урезать-то дальше уже нечего. Но это тот редкий по нынешним временам случай, когда Брюссель будет готов дать прибалтам субсидию из фондов ЕС.Переоценивать пришедшую новость не стоит, потому что Трамп наверняка согласится. Самоутверждаться за счет беспомощных сателлитов — все, что Вашингтону остается по мере того, как политика давления, нахрапа и шантажа бывшего мирового гегемона проваливается в отношениях с такими подлинно суверенными и сильными странами, как Россия, Китай или Индия. Тем более что у лидера США один шаг вперед — два назад. Новому польскому президенту Трамп уже пообещал, что из Польши американские войска он не выведет. А Польша тоже граничит с Россией.В то же время и проходить мимо новости как малозначимой и ничего не меняющей тоже не стоит. Новость соответствует тенденции, а она, несмотря на специфичность Трампа и отчаянные усилия европейцев повернуть процессы вспять, вырисовывается четкая. Россия медленно, спокойно, но неуклонно продавливает свое главное требование к странам Запада: отвод войск Североатлантического альянса со всей линии российской границы. Возвращение духа и буквы Основополагающего акта Россия — НАТО, по которому военная инфраструктура альянса не должна развертываться в странах, у которых есть общая граница с нашим государством.Это было главное требование, которое выдвинула Москва к странам НАТО, инициировав переговоры о неделимой глобальной безопасности и безопасности в Европе. После отказа Запада от этих переговоров началась военная операция, ближайшая тактическая цель которой была — остановить развертывание военной инфраструктуры НАТО на Украине, которое к тому времени велось почти открыто. И этого уже удалось добиться.Сейчас, когда украинская игра почти сыграна, Америка начала поддаваться. Вопрос о членстве Украины в НАТО под давлением главной страны альянса практически закрыт. Официальный Вашингтон внятно и много раз повторил, что американских войск на Украине после прекращения боевых действий не будет. Идея присутствия там европейских "миротворцев" фактически сведена на нет, поскольку Америка отказалась их страховать, прикрывать и вообще каким-либо образом участвовать в авантюре.О сокращении американского контингента в Европе и переводе военных в более важные для США регионы планеты Дональд Трамп говорил много раз. Сворачивание финансирования американского военного присутствия в Прибалтике продолжает и развивает этот тренд. Невозможно представить, что этот вопрос не обсуждали на Аляске.А дальше предстоит столь же кропотливая, напористая и долгая политико-дипломатическая работа российской стороны по отстаиванию своих интересов. Анкоридж доказал, что Трамп заинтересован в Путине и России, так что в итоге может и должно получиться. И если наши дипломаты на переговорах будут продавливать свою линию, то мы это увидим по новостям. Сперва цена за присутствие американских военных в Прибалтике станет выше и еще выше, потом неподъемно высока. А затем Трамп поставит сателлитам невыполнимое условие, как он сделал на этой неделе, потребовав не покупать ни единой молекулы российской нефти (не только по документам, но и по происхождению, что в условиях глобальной экономики невозможно). Не дышать воздухом, если в нем есть хоть атом углекислого газа, принесенного ветром из России, с востока. И если "союзники" проявят неуважение к Америке и все равно продолжат дышать — никаких им больше войск США в Европе.
Александр Носович
Александр Носович
Александр Носович
Чиновники Пентагона предупреждают европейских союзников, что США намерены прекратить финансирование программ военной поддержки стран "восточного фланга" НАТО. То есть стран, которые граничат с Россией. Это решение, если оно и впрямь принято, сложно не соотнести с возрождением политического диалога России и США, высшей точкой которого стала встреча глав государств на Аляске, — Москва много лет добивается отвода американских войск от своих границ.
Именно об отводе войск речь пока не идет, но прекращение финансирования американского присутствия у российских границ на практике угрожает именно этим. На бюджет в размере около миллиарда долларов американские морпехи, спецназовцы и прочие военные доставлялись на военные базы в Прибалтике, получали там рацион, тренировались и через полгода ротировались обратно за океан. На эти деньги в российское приграничье завозились американские вооружения, в том числе наступательные, вроде танков "Абрамс". За счет выделяемых средств работали центры НАТО в Эстонии, Латвии и Литве, отвечавшие за шпионаж, кибершпионаж, информационные войны. По информации Financial Times, бюджетных заявок на финансирование этих программ администрация президента Трампа в конгресс США не подавала — и Пентагон предупредил европейских партнеров, что она и не собирается подавать.
Сворачивание финансирования американского присутствия равно сворачиванию самого присутствия. Разумеется, европейцы сделают все, чтобы этого не допустить. Следующий акт очередной драмы в трансатлантических отношениях легкопредсказуемый: союзники в Европе предложат за свой счет содержать американских военных в Прибалтике. Правительства самих стран Балтии будут готовы еще больше урезать любые свои расходы, лишь бы обеспечить присутствие американцев на своей территории. Впрочем, им урезать-то дальше уже нечего. Но это тот редкий по нынешним временам случай, когда Брюссель будет готов дать прибалтам субсидию из фондов ЕС.
Переоценивать пришедшую новость не стоит, потому что Трамп наверняка согласится. Самоутверждаться за счет беспомощных сателлитов — все, что Вашингтону остается по мере того, как политика давления, нахрапа и шантажа бывшего мирового гегемона проваливается в отношениях с такими подлинно суверенными и сильными странами, как Россия, Китай или Индия. Тем более что у лидера США один шаг вперед — два назад. Новому польскому президенту Трамп уже пообещал, что из Польши американские войска он не выведет. А Польша тоже граничит с Россией.
В то же время и проходить мимо новости как малозначимой и ничего не меняющей тоже не стоит. Новость соответствует тенденции, а она, несмотря на специфичность Трампа и отчаянные усилия европейцев повернуть процессы вспять, вырисовывается четкая. Россия медленно, спокойно, но неуклонно продавливает свое главное требование к странам Запада: отвод войск Североатлантического альянса со всей линии российской границы. Возвращение духа и буквы Основополагающего акта Россия — НАТО, по которому военная инфраструктура альянса не должна развертываться в странах, у которых есть общая граница с нашим государством.
Это было главное требование, которое выдвинула Москва к странам НАТО, инициировав переговоры о неделимой глобальной безопасности и безопасности в Европе. После отказа Запада от этих переговоров началась военная операция, ближайшая тактическая цель которой была — остановить развертывание военной инфраструктуры НАТО на Украине, которое к тому времени велось почти открыто. И этого уже удалось добиться.
Сейчас, когда украинская игра почти сыграна, Америка начала поддаваться. Вопрос о членстве Украины в НАТО под давлением главной страны альянса практически закрыт. Официальный Вашингтон внятно и много раз повторил, что американских войск на Украине после прекращения боевых действий не будет. Идея присутствия там европейских "миротворцев" фактически сведена на нет, поскольку Америка отказалась их страховать, прикрывать и вообще каким-либо образом участвовать в авантюре.
О сокращении американского контингента в Европе и переводе военных в более важные для США регионы планеты Дональд Трамп говорил много раз. Сворачивание финансирования американского военного присутствия в Прибалтике продолжает и развивает этот тренд. Невозможно представить, что этот вопрос не обсуждали на Аляске.
А дальше предстоит столь же кропотливая, напористая и долгая политико-дипломатическая работа российской стороны по отстаиванию своих интересов. Анкоридж доказал, что Трамп заинтересован в Путине и России, так что в итоге может и должно получиться. И если наши дипломаты на переговорах будут продавливать свою линию, то мы это увидим по новостям. Сперва цена за присутствие американских военных в Прибалтике станет выше и еще выше, потом неподъемно высока. А затем Трамп поставит сателлитам невыполнимое условие, как он сделал на этой неделе, потребовав не покупать ни единой молекулы российской нефти (не только по документам, но и по происхождению, что в условиях глобальной экономики невозможно). Не дышать воздухом, если в нем есть хоть атом углекислого газа, принесенного ветром из России, с востока. И если "союзники" проявят неуважение к Америке и все равно продолжат дышать — никаких им больше войск США в Европе.
