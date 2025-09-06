https://ria.ru/20250906/svo-2040199658.html
ВС России уничтожили группу украинских боевиков в Сумской области
ВС России уничтожили группу украинских боевиков в Сумской области - РИА Новости, 06.09.2025
ВС России уничтожили группу украинских боевиков в Сумской области
Российские войска уничтожили украинских боевиков в Сумской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным Ветер.
КУРСК, 6 сен — РИА Новости. Российские войска уничтожили украинских боевиков в Сумской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным Ветер. "Расчет ударных и разведывательных БПЛА, работая в Сумской области в рамках расширения буферной зоны, действуя совместно со штурмовиками, уничтожил группу украинских боевиков из трех человек", — рассказал он. По словам военнослужащего, операторы дронов прикрывали российских бойцов. Они корректировали с воздуха их перемещения и передавали им в режиме реального времени местоположение противника. "В результате слаженных действий один боевик уничтожен стрелковым огнем российского штурмовика, двое других ликвидированы с воздуха ударами БПЛА. Благодаря взаимодействию беспилотников и пехотинцев боевая задача была выполнена: враг уничтожен", — подытожил собеседник агентства.Зона безопасности в Сумской областиПрезидент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ в июне:
Уничтожение группы украинских боевиков в Сумской области
Группа украинских боевиков уничтожена штурмовиками и операторами ударных и разведывательных БПЛА группировки войск «Север» в Сумской области, сообщил РИА Новости офицер группировки с позывным «Ветер»
ВС России уничтожили группу украинских боевиков в Сумской области
ВС России уничтожили группу ВСУ в рамках расширения буферной зоны под Сумами