ВС России уничтожили группу украинских боевиков в Сумской области
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
18:32 06.09.2025 (обновлено: 20:57 06.09.2025)
ВС России уничтожили группу украинских боевиков в Сумской области
ВС России уничтожили группу украинских боевиков в Сумской области - РИА Новости, 06.09.2025
ВС России уничтожили группу украинских боевиков в Сумской области
Российские войска уничтожили украинских боевиков в Сумской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным Ветер. РИА Новости, 06.09.2025
КУРСК, 6 сен — РИА Новости. Российские войска уничтожили украинских боевиков в Сумской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным Ветер. "Расчет ударных и разведывательных БПЛА, работая в Сумской области в рамках расширения буферной зоны, действуя совместно со штурмовиками, уничтожил группу украинских боевиков из трех человек", — рассказал он. По словам военнослужащего, операторы дронов прикрывали российских бойцов. Они корректировали с воздуха их перемещения и передавали им в режиме реального времени местоположение противника. "В результате слаженных действий один боевик уничтожен стрелковым огнем российского штурмовика, двое других ликвидированы с воздуха ударами БПЛА. Благодаря взаимодействию беспилотников и пехотинцев боевая задача была выполнена: враг уничтожен", — подытожил собеседник агентства.Зона безопасности в Сумской областиПрезидент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ в июне:
ВС России уничтожили группу украинских боевиков в Сумской области

ВС России уничтожили группу ВСУ в рамках расширения буферной зоны под Сумами

КУРСК, 6 сен — РИА Новости. Российские войска уничтожили украинских боевиков в Сумской области, сообщил РИА Новости офицер группировки войск "Север" с позывным Ветер.
"Расчет ударных и разведывательных БПЛА, работая в Сумской области в рамках расширения буферной зоны, действуя совместно со штурмовиками, уничтожил группу украинских боевиков из трех человек", — рассказал он.
По словам военнослужащего, операторы дронов прикрывали российских бойцов. Они корректировали с воздуха их перемещения и передавали им в режиме реального времени местоположение противника.
"В результате слаженных действий один боевик уничтожен стрелковым огнем российского штурмовика, двое других ликвидированы с воздуха ударами БПЛА. Благодаря взаимодействию беспилотников и пехотинцев боевая задача была выполнена: враг уничтожен", — подытожил собеседник агентства.
Зона безопасности в Сумской области

Президент Владимир Путин раскрыл детали ее создания на пленарной сессии ПМЭФ в июне:
  • Украина сама создала себе проблемы нападением на Курскую область, увеличив линию фронта на две тысячи километров;
  • результатом этих безграмотных и ничем не обоснованных шагов стало создание российскими войсками зоны безопасности, ее глубина в Сумской области — от восьми до 12 километров;
  • у России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии в этом регионе продиктованы логикой развития конфликта.
