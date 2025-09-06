https://ria.ru/20250906/svo-2040164397.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ за сутки в зоне действий "Днепра"
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, противник потерял до 70 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Степногорск, Малая Токмачка Запорожской области и Антоновка Херсонской области", - говорится в сообщении."ВСУ потеряли до 70 военнослужащих, бронетранспортер, восемь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, шесть безэкипажных катеров, три станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
