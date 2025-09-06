По делу о поставках патронов "Калашникову" допросили почти 40 свидетелей

https://ria.ru/20250906/svideteli-2040141719.html

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Почти 40 свидетелей допросили по делу о поставках "Калашникову" некачественных деталей для патронов, следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Генеральный директор ООО "Интертехника" Алексей Морохов обвиняется в хищении у АО "Концерн "Калашников". Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество". "Значительный объем следственных и процессуальных действий, проведенных в рамках предварительного следствия: допрос 38 свидетелей", - говорится в документе. В нем отмечается, что на данном этапе расследования подозрения о причастности Морохова к инкриминируемому деянию обоснованы. В начале декабря 2024 года объединенная пресс-служба судов Ивановской области сообщала о заключении под стражу генерального директора ООО "Ивановские ковши", обвиняемого в хищении денег АО "Концерн "Калашников" при исполнении договора подряда в рамках гособоронзаказа. По версии органов предварительного расследования, "Интертехника" поставила в концерн "Калашников" полуфабрикаты деталей для изготовления боеприпасов, заведомо зная об их несоответствии техническим требованиям. Как уточнялось в сообщении, арестованный ранее гендиректор ООО "Ивановские ковши" является одновременно одним из учредителей ООО "Интертехника". По данным открытых источников, руководителем ООО "Ивановские ковши" и учредителем ООО "Интертехника" является Алексей Морохов . Еще один учредитель и руководитель "Интертехники" - Алексей Леденев, являющийся также учредителем ООО "Дзюдо СО звездами". Как указано в Telegram-канале Леденева, он - обладатель Кубка мира, вице-чемпион Европы, чемпион России по дзюдо, чемпион мира и Европы по самбо, вегетарианец, марафонец, писатель и победитель телевизионного проекта "Танцы со звездами".

