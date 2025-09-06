https://ria.ru/20250906/suhogruz-2040172853.html

В Ростовской области сняли с мели сухогруз

В Ростовской области сняли с мели сухогруз - РИА Новости, 06.09.2025

В Ростовской области сняли с мели сухогруз

Российский сухогруз "Русич-5" снят с мели в Ростовской области, повреждений корпуса нет, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T13:36:00+03:00

2025-09-06T13:36:00+03:00

2025-09-06T13:36:00+03:00

происшествия

ростовская область

дон

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040171966_0:20:720:425_1920x0_80_0_0_23da4dcdf2f3b32382bc13f644e9febf.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российский сухогруз "Русич-5" снят с мели в Ростовской области, повреждений корпуса нет, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. СМИ в субботу сообщали, что сухогруз "Русич-5" сел на мель на реке Дон вблизи города Константиновск при выходе из гидроузла. В сообщениях отмечалось, что на борту находились 12 человек, информации о пострадавших не было. "Вчера, 5 сентября в 22.30 (мск - ред.) сухогруз "Русич-5" был снят с мели. Повреждений корпуса и водотечности нет", - сообщили в Росморречфлоте.

https://ria.ru/20250531/sukhogruz-2020164097.html

ростовская область

дон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ростовская область, дон, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)