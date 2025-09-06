https://ria.ru/20250906/suhogruz-2040172853.html
В Ростовской области сняли с мели сухогруз
В Ростовской области сняли с мели сухогруз
В Ростовской области сняли с мели сухогруз
Российский сухогруз "Русич-5" снят с мели в Ростовской области, повреждений корпуса нет, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Российский сухогруз "Русич-5" снят с мели в Ростовской области, повреждений корпуса нет, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте. СМИ в субботу сообщали, что сухогруз "Русич-5" сел на мель на реке Дон вблизи города Константиновск при выходе из гидроузла. В сообщениях отмечалось, что на борту находились 12 человек, информации о пострадавших не было. "Вчера, 5 сентября в 22.30 (мск - ред.) сухогруз "Русич-5" был снят с мели. Повреждений корпуса и водотечности нет", - сообщили в Росморречфлоте.
ростовская область
дон
В Ростовской области сняли с мели сухогруз
Сухогруз "Русич-5" сняли с мели в Ростовской области