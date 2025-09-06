Рейтинг@Mail.ru
Апелляционный суд отказал Трампу в праве сокращать иностранную помощь - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:29 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/sud-2040199450.html
Апелляционный суд отказал Трампу в праве сокращать иностранную помощь
Апелляционный суд отказал Трампу в праве сокращать иностранную помощь - РИА Новости, 06.09.2025
Апелляционный суд отказал Трампу в праве сокращать иностранную помощь
Апелляционный суд США округа Колумбия отказался приостановить действие постановления суда низшей инстанции, вынесенного ранее на этой неделе, согласно которому... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T18:29:00+03:00
2025-09-06T18:29:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79b14fb065e7c3225d24f47fb81c76b3.jpg
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Апелляционный суд США округа Колумбия отказался приостановить действие постановления суда низшей инстанции, вынесенного ранее на этой неделе, согласно которому администрация президента США Дональда Трампа обязана выделить заранее утверждённое финансирование для иностранной помощи. В среду Окружной суд округа Колумбия постановил, что Белый дом не имеет права удерживать почти 5 миллиардов долларов, одобренных конгрессом на предоставление иностранной помощи через международные агентства. "Рассмотрев экстренное ходатайство о временной приостановке исполнения и приостановке исполнения на время апелляционного обжалования, а также возражения на него, постановляется: в удовлетворении ходатайства о приостановке (действия предыдущего судебного решения - ред.) отказать. Апеллянты не выполнили строгие требования, необходимые для приостановки исполнения на время рассмотрения апелляции", - говорится в постановлении суда. В конце августа Трамп прекратил 15 программ иностранной финансовой помощи на общую сумму 4,9 миллиарда долларов. Президент уточнил, что речь идет о программах госдепа, USAID и иностранной помощи.
https://ria.ru/20250905/koalitsiya-2040084646.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4ce819e5669c8a249cc76e17236388ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Апелляционный суд отказал Трампу в праве сокращать иностранную помощь

Суд отказался приостановить выделение Трампом средств на иностранную помощь

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Апелляционный суд США округа Колумбия отказался приостановить действие постановления суда низшей инстанции, вынесенного ранее на этой неделе, согласно которому администрация президента США Дональда Трампа обязана выделить заранее утверждённое финансирование для иностранной помощи.
В среду Окружной суд округа Колумбия постановил, что Белый дом не имеет права удерживать почти 5 миллиардов долларов, одобренных конгрессом на предоставление иностранной помощи через международные агентства.
"Рассмотрев экстренное ходатайство о временной приостановке исполнения и приостановке исполнения на время апелляционного обжалования, а также возражения на него, постановляется: в удовлетворении ходатайства о приостановке (действия предыдущего судебного решения - ред.) отказать. Апеллянты не выполнили строгие требования, необходимые для приостановки исполнения на время рассмотрения апелляции", - говорится в постановлении суда.
В конце августа Трамп прекратил 15 программ иностранной финансовой помощи на общую сумму 4,9 миллиарда долларов. Президент уточнил, что речь идет о программах госдепа, USAID и иностранной помощи.
Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
"Коалиция желающих" согласилась с помощью США по Украине, заявил Стубб
5 сентября, 19:10
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала