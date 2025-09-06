https://ria.ru/20250906/sud-2040199450.html
Апелляционный суд отказал Трампу в праве сокращать иностранную помощь
Апелляционный суд отказал Трампу в праве сокращать иностранную помощь - РИА Новости, 06.09.2025
Апелляционный суд отказал Трампу в праве сокращать иностранную помощь
Апелляционный суд США округа Колумбия отказался приостановить действие постановления суда низшей инстанции, вынесенного ранее на этой неделе, согласно которому... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T18:29:00+03:00
2025-09-06T18:29:00+03:00
2025-09-06T18:29:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_79b14fb065e7c3225d24f47fb81c76b3.jpg
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Апелляционный суд США округа Колумбия отказался приостановить действие постановления суда низшей инстанции, вынесенного ранее на этой неделе, согласно которому администрация президента США Дональда Трампа обязана выделить заранее утверждённое финансирование для иностранной помощи. В среду Окружной суд округа Колумбия постановил, что Белый дом не имеет права удерживать почти 5 миллиардов долларов, одобренных конгрессом на предоставление иностранной помощи через международные агентства. "Рассмотрев экстренное ходатайство о временной приостановке исполнения и приостановке исполнения на время апелляционного обжалования, а также возражения на него, постановляется: в удовлетворении ходатайства о приостановке (действия предыдущего судебного решения - ред.) отказать. Апеллянты не выполнили строгие требования, необходимые для приостановки исполнения на время рассмотрения апелляции", - говорится в постановлении суда. В конце августа Трамп прекратил 15 программ иностранной финансовой помощи на общую сумму 4,9 миллиарда долларов. Президент уточнил, что речь идет о программах госдепа, USAID и иностранной помощи.
сша
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/16/2036976450_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4ce819e5669c8a249cc76e17236388ea.jpg
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Апелляционный суд отказал Трампу в праве сокращать иностранную помощь
