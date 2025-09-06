Рейтинг@Mail.ru
Суд в октябре рассмотрит жалобу на приговор наемнице ВСУ из Дании
01:59 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/sud-2040123682.html
Суд в октябре рассмотрит жалобу на приговор наемнице ВСУ из Дании
происшествия
россия
курская область
украина
вооруженные силы украины
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Апелляционный военный суд в октябре рассмотрит жалобу защиты на приговор наемнице ВСУ из Дании Аннабель Йоргенсен, заочно осужденной в РФ на 26 лет лишения свободы за преступления в Курской области, сообщили РИА Новости в инстанции. "Судебное заседание назначено на 10 октября", - сказали в суде. Второй западный окружной военный суд в июне заочно приговорил Йоргенсен к 26 годам лишения свободы со штрафом в размере 1,7 миллиона рублей. Кроме того, суд взыскал с обвиняемой более 600 тысяч рублей в порядке конфискации и обращением их в доход государства. Согласно приговору, данная сумма равна той, что она получила в качестве вознаграждения за совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество). Судебное следствие по делу проходило в закрытом от представителей СМИ и слушателей режиме, их допустили на прения сторон и оглашение приговора. Как стало известно в ходе заседания, Йоргенсен вменяются совершение террористического акта и наемничество (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ), незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации (часть 3 статьи 322 УК РФ), а также контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов (часть 3 статьи 226.1 УК РФ) и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов (часть 4 статьи 222 УК РФ). Она объявлена в международный розыск и заочно арестована. Согласно обвинительному заключению, озвученному в суде, обвиняемая прибыла на Украину в мае 2024 года в пункт дислокации интернационального легиона. Йоргенсен вступила в ВСУ, заключив контракт с выплатой не менее одной тысячи долларов в месяц. Так, уточняется, что она заработала не менее семи тысяч долларов за период с мая по ноябрь 2024 года, участвуя в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на территории Украины и Курской области. По данным следствия, Йоргенсен принимала участие в вооруженном конфликте на территории РФ в качестве наемника. Вместе с другими наемниками в ноябре 2024 года она незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область. С целью устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, Йоргенсен совершала преступления против мирных жителей региона.
россия
курская область
украина
происшествия, россия, курская область, украина, вооруженные силы украины
Происшествия, Россия, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины
© СК РФ Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен, в составе ВСУ участвовавшая во вторжении в Курскую область
© СК РФ
Наемница из Дании Аннабель Йоргенсен, в составе ВСУ участвовавшая во вторжении в Курскую область. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Апелляционный военный суд в октябре рассмотрит жалобу защиты на приговор наемнице ВСУ из Дании Аннабель Йоргенсен, заочно осужденной в РФ на 26 лет лишения свободы за преступления в Курской области, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Судебное заседание назначено на 10 октября", - сказали в суде.
Второй западный окружной военный суд в июне заочно приговорил Йоргенсен к 26 годам лишения свободы со штрафом в размере 1,7 миллиона рублей. Кроме того, суд взыскал с обвиняемой более 600 тысяч рублей в порядке конфискации и обращением их в доход государства. Согласно приговору, данная сумма равна той, что она получила в качестве вознаграждения за совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 359 УК РФ (наемничество).
Судебное следствие по делу проходило в закрытом от представителей СМИ и слушателей режиме, их допустили на прения сторон и оглашение приговора.
Как стало известно в ходе заседания, Йоргенсен вменяются совершение террористического акта и наемничество (пункты "а", "в" части 2 статьи 205, часть 3 статьи 359 УК РФ), незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации (часть 3 статьи 322 УК РФ), а также контрабанда огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов (часть 3 статьи 226.1 УК РФ) и незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов (часть 4 статьи 222 УК РФ).
Она объявлена в международный розыск и заочно арестована.
Согласно обвинительному заключению, озвученному в суде, обвиняемая прибыла на Украину в мае 2024 года в пункт дислокации интернационального легиона. Йоргенсен вступила в ВСУ, заключив контракт с выплатой не менее одной тысячи долларов в месяц. Так, уточняется, что она заработала не менее семи тысяч долларов за период с мая по ноябрь 2024 года, участвуя в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на территории Украины и Курской области.
По данным следствия, Йоргенсен принимала участие в вооруженном конфликте на территории РФ в качестве наемника. Вместе с другими наемниками в ноябре 2024 года она незаконно пересекла госграницу РФ и вторглась в Курскую область. С целью устрашения населения, причинения имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов власти, Йоргенсен совершала преступления против мирных жителей региона.
