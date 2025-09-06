Рейтинг@Mail.ru
В Стамбуле задержали россиян после поцелуя в мечети
06.09.2025
В Стамбуле задержали россиян после поцелуя в мечети
СТАМБУЛ, 6 сен – РИА Новости. Россияне были задержаны в Стамбуле в конце августа после поцелуя в мечети Чамлыджа, их уже отпустили на свободу, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ. Инцидент произошел 26 августа в мечети Чамлыджа в районе Ускюдар на азиатской части мегаполиса. По данным агентства IHA, опубликовавшего видео с инцидентом, россиянин с подругой фотографировались в мечети, а потом поцеловались. На допросе россиянин принес извинения и заявил, что не знал о запрете на подобные действия в мечети, утверждает агентство. Турецкие СМИ утверждают, что в отношении пары возбуждено уголовное дело по обвинению в оскорблении религиозных ценностей и им грозит до года тюрьмы. В генконсульстве подтвердили факт задержания. "По результатам разговора с представителями полиции района Ускюдар россияне были отпущены на свободу после дачи показаний", - сообщили в ГК. Дипломаты отметили, что россияне более не обращались в генконсульство. По данным осведомленного источника РИА Новости, пара уже покинула Турцию.
СТАМБУЛ, 6 сен – РИА Новости. Россияне были задержаны в Стамбуле в конце августа после поцелуя в мечети Чамлыджа, их уже отпустили на свободу, сообщили РИА Новости в генеральном консульстве РФ.
Инцидент произошел 26 августа в мечети Чамлыджа в районе Ускюдар на азиатской части мегаполиса. По данным агентства IHA, опубликовавшего видео с инцидентом, россиянин с подругой фотографировались в мечети, а потом поцеловались. На допросе россиянин принес извинения и заявил, что не знал о запрете на подобные действия в мечети, утверждает агентство. Турецкие СМИ утверждают, что в отношении пары возбуждено уголовное дело по обвинению в оскорблении религиозных ценностей и им грозит до года тюрьмы.
В генконсульстве подтвердили факт задержания.
"По результатам разговора с представителями полиции района Ускюдар россияне были отпущены на свободу после дачи показаний", - сообщили в ГК. Дипломаты отметили, что россияне более не обращались в генконсульство.
По данным осведомленного источника РИА Новости, пара уже покинула Турцию.
