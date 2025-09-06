Рейтинг@Mail.ru
22:55 06.09.2025
У США нет экономических причин вводить тарифы против Бразилии, заявил посол
У США нет экономических причин вводить тарифы против Бразилии, заявил посол
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. У администрации США нет никаких экономических оснований вводить пошлины на бразильские товары, заявил посол Бразилии в РФ Сержио Родригес дос Сантос. "Администрация США применяет экономические меры, я имею ввиду тарифы, но эти меры не имеют отношения к торговых вопросам, как таковым", - сказал посол журналистам. "У нас дефицит торгового баланса с США на протяжении последних 15 лет. Не было никаких коммерческих оснований вводить тарифы против Бразилии. Чиновники из США делают заявления о том, что тарифы связаны с политической ситуацией в стране. Но это наш суверенитет, и мы ни с кем его не будем обсуждать", - пояснил он. При этом посол отметил, что, вводя тарифы, США сделали ряд исключений для бразильских товаров. Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. У администрации США нет никаких экономических оснований вводить пошлины на бразильские товары, заявил посол Бразилии в РФ Сержио Родригес дос Сантос.
"Администрация США применяет экономические меры, я имею ввиду тарифы, но эти меры не имеют отношения к торговых вопросам, как таковым", - сказал посол журналистам.
"У нас дефицит торгового баланса с США на протяжении последних 15 лет. Не было никаких коммерческих оснований вводить тарифы против Бразилии. Чиновники из США делают заявления о том, что тарифы связаны с политической ситуацией в стране. Но это наш суверенитет, и мы ни с кем его не будем обсуждать", - пояснил он.
При этом посол отметил, что, вводя тарифы, США сделали ряд исключений для бразильских товаров.
Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ, которым повысил пошлины на бразильскую продукцию до 50%, но при этом ввел список из 700 исключений в стратегических секторах, таких как авиастроение, энергетика и частично сельское хозяйство.
