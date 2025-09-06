Рейтинг@Mail.ru
Убийство украинской беженки в США попало на камеру наблюдения - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 06.09.2025 (обновлено: 19:46 06.09.2025)
https://ria.ru/20250906/ssha-2040184641.html
Убийство украинской беженки в США попало на камеру наблюдения
Убийство украинской беженки в США попало на камеру наблюдения - РИА Новости, 06.09.2025
Убийство украинской беженки в США попало на камеру наблюдения
Убийство 23-летней беженки с Украины Ирины Заруцкой в американском штате Северная Каролина попало на камеры видеонаблюдения, передает местный телеканал WBTV. РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T15:58:00+03:00
2025-09-06T19:46:00+03:00
в мире
северная каролина
украина
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040182201_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_ccb2aed7ce9b9635366f35c43cd94622.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Убийство 23-летней беженки с Украины Ирины Заруцкой в американском штате Северная Каролина попало на камеры видеонаблюдения, передает местный телеканал WBTV."Пятого сентября телеканал WBTV получил видеозапись, на которой запечатлен момент нанесения смертельного ножевого ранения девушке, произошедшего двумя неделями ранее на линии легкорельсового транспорта в Шарлотте", — говорится в публикации.На кадрах видно, как девушка вошла в транспорт и села перед мужчиной. Затем афроамериканец неожиданно достал нож из кармана и трижды ударил ее в шею. Далее он прошелся по вагону метро, держа в руке нож, с которого стекала кровь.Газета New York Post 26 августа сообщила, что 34-летний бездомный Декарлос Браун — младший напал с ножом на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в американском штате Северная Каролина, куда она приехала в поисках безопасной жизни. От полученных множественных ранений девушка скончалась.Подозреваемому в нападении было предъявлено обвинение в убийстве первой степени, он взят под стражу. Согласно судебным протоколам, полученным изданием, мужчину неоднократно арестовывали с 2011 года, в том числе за ограбление с применением опасного оружия. По данным СМИ, он отсидел пять лет в тюрьме, сейчас является бездомным.
https://ria.ru/20250905/novosibirsk-2039951523.html
https://ria.ru/20250902/ural-2039157086.html
северная каролина
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040182201_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_b62b1f927a925d240c3a2773b7c9163d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, северная каролина, украина, сша
В мире, Северная Каролина, Украина, США
Убийство украинской беженки в США попало на камеру наблюдения

Телеканал WBTV опубликовал кадры убийства 23-летней украинки в метро в США

Момент нападения на украинскую беженку в метро в США. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Момент нападения на украинскую беженку в метро в США. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Момент нападения на украинскую беженку в метро в США. Кадр записи камеры видеонаблюдения
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Убийство 23-летней беженки с Украины Ирины Заруцкой в американском штате Северная Каролина попало на камеры видеонаблюдения, передает местный телеканал WBTV.
"Пятого сентября телеканал WBTV получил видеозапись, на которой запечатлен момент нанесения смертельного ножевого ранения девушке, произошедшего двумя неделями ранее на линии легкорельсового транспорта в Шарлотте", — говорится в публикации.
Мужчина, задержанный по обвинению в убийстве семьи из трех человек в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
В Новосибирске задержали иностранца по делу об убийстве семьи в 2014 году
5 сентября, 12:08
На кадрах видно, как девушка вошла в транспорт и села перед мужчиной. Затем афроамериканец неожиданно достал нож из кармана и трижды ударил ее в шею. Далее он прошелся по вагону метро, держа в руке нож, с которого стекала кровь.
Газета New York Post 26 августа сообщила, что 34-летний бездомный Декарлос Браун — младший напал с ножом на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в американском штате Северная Каролина, куда она приехала в поисках безопасной жизни. От полученных множественных ранений девушка скончалась.
Подозреваемому в нападении было предъявлено обвинение в убийстве первой степени, он взят под стражу. Согласно судебным протоколам, полученным изданием, мужчину неоднократно арестовывали с 2011 года, в том числе за ограбление с применением опасного оружия. По данным СМИ, он отсидел пять лет в тюрьме, сейчас является бездомным.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
На Урале мужчину осудили за убийство сына-геймера
2 сентября, 16:18
 
В миреСеверная КаролинаУкраинаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала