Убийство украинской беженки в США попало на камеру наблюдения

Убийство 23-летней беженки с Украины Ирины Заруцкой в американском штате Северная Каролина попало на камеры видеонаблюдения, передает местный телеканал WBTV. РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T15:58:00+03:00

в мире

северная каролина

украина

сша

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Убийство 23-летней беженки с Украины Ирины Заруцкой в американском штате Северная Каролина попало на камеры видеонаблюдения, передает местный телеканал WBTV."Пятого сентября телеканал WBTV получил видеозапись, на которой запечатлен момент нанесения смертельного ножевого ранения девушке, произошедшего двумя неделями ранее на линии легкорельсового транспорта в Шарлотте", — говорится в публикации.На кадрах видно, как девушка вошла в транспорт и села перед мужчиной. Затем афроамериканец неожиданно достал нож из кармана и трижды ударил ее в шею. Далее он прошелся по вагону метро, держа в руке нож, с которого стекала кровь.Газета New York Post 26 августа сообщила, что 34-летний бездомный Декарлос Браун — младший напал с ножом на 23-летнюю украинскую беженку Ирину Заруцкую в американском штате Северная Каролина, куда она приехала в поисках безопасной жизни. От полученных множественных ранений девушка скончалась.Подозреваемому в нападении было предъявлено обвинение в убийстве первой степени, он взят под стражу. Согласно судебным протоколам, полученным изданием, мужчину неоднократно арестовывали с 2011 года, в том числе за ограбление с применением опасного оружия. По данным СМИ, он отсидел пять лет в тюрьме, сейчас является бездомным.

в мире, северная каролина, украина, сша