Министерство войны США: назад в прошлое
08:43 06.09.2025 (обновлено: 09:25 06.09.2025)
Министерство войны США: назад в прошлое
Министерство войны США: назад в прошлое
Министерство войны США: назад в прошлое
Переименование Министерства обороны США в Министерство войны имеет не только символическое значение, но и смысловое. Во время разрядки в Советском Союзе активно
Переименование Министерства обороны США в Министерство войны имеет не только символическое значение, но и смысловое. Во время разрядки в Советском Союзе активно пользовались термином "разоружение", так как в основе ряда внешнеполитических инициатив лежали сокращения вооружений СССР и США. Так даже назывался департамент в Министерстве иностранных дел. Потом мы плавно приняли американскую терминологию и заговорили о контроле над вооружениями.Термин предполагал наращивание определенных видов вооружений наряду с сокращением других. На этом и остановились. На сегодняшний день США вышли практически из всех договоренностей по контролю над вооружениями. Конечно, от переименования Министерства обороны США мало что изменится по сути в американской политике. Новое название честнее и понятнее для всех. Является ли это изменение реакцией на многополярный мир? Хороший вопрос. Не так давно в МИД России департамент общеевропейского сотрудничества был переименован в департамент европейских проблем. И символично, и правильно по существу. А главное —всем все понятно.Существенно то, что это переименование отражает общий тренд в западной политике, а именно курс на "мир через силу". Под этим подписался и Трамп. Но тогда речь идет о демонтаже всей послевоенной системы с опорой на ООН и принципы ее Устава. Ключевым положением этой системы является отказ от применения силы для решения международных споров, который был уравновешен правом на самооборону по статье 51 Устава (отсюда отказ и англичан от своего War Office) и защитой прав человека и меньшинств.На уровне великих держав был специально предусмотрен принцип единогласия постоянных членов Совета Безопасности ООН (иначе — право вето), что побуждало их договариваться между собой. В украинском вопросе Запад пошел в обход Совета Безопасности и пытался действовать через Генассамблею, где у России нет права вето. Но важнее другое: Запад подорвал доверие к себе, когда Ф. Олланд и А. Меркель заявили, что вовсе не собирались выполнять Минские соглашения от февраля 2015 года, которые были одобрены СБ ООН, то есть с участием США.Другой ключевой элемент западной политики — поддержка создания на Украине этноцентричного, по сути, расистского государства. А это отсылает к межвоенному периоду 1918-1939 годов, когда агрессивный национализм в различных обличьях привел к развязыванию Второй мировой.Таким образом, Запад сбрасывает маски, и все встает на свои места в его политике. Другими словами, под вопросом не только Ялтинско-Потсдамское урегулирование в Европе, частью которого стало создание ООН, но и Версальское по итогам Первой мировой (кстати, без участия Москвы — иначе оно было бы справедливым и прочным!).Есть над чем задуматься.
2025
Александр Яковенко
Александр Яковенко
Министерство войны США: назад в прошлое

Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко во время пресс-конференции в Лондоне. 13 апреля 2018
Александр Яковенко
Переименование Министерства обороны США в Министерство войны имеет не только символическое значение, но и смысловое. Во время разрядки в Советском Союзе активно пользовались термином "разоружение", так как в основе ряда внешнеполитических инициатив лежали сокращения вооружений СССР и США. Так даже назывался департамент в Министерстве иностранных дел. Потом мы плавно приняли американскую терминологию и заговорили о контроле над вооружениями.
Термин предполагал наращивание определенных видов вооружений наряду с сокращением других. На этом и остановились. На сегодняшний день США вышли практически из всех договоренностей по контролю над вооружениями. Конечно, от переименования Министерства обороны США мало что изменится по сути в американской политике. Новое название честнее и понятнее для всех. Является ли это изменение реакцией на многополярный мир? Хороший вопрос. Не так давно в МИД России департамент общеевропейского сотрудничества был переименован в департамент европейских проблем. И символично, и правильно по существу. А главное —всем все понятно.
Существенно то, что это переименование отражает общий тренд в западной политике, а именно курс на "мир через силу". Под этим подписался и Трамп. Но тогда речь идет о демонтаже всей послевоенной системы с опорой на ООН и принципы ее Устава. Ключевым положением этой системы является отказ от применения силы для решения международных споров, который был уравновешен правом на самооборону по статье 51 Устава (отсюда отказ и англичан от своего War Office) и защитой прав человека и меньшинств.
На уровне великих держав был специально предусмотрен принцип единогласия постоянных членов Совета Безопасности ООН (иначе — право вето), что побуждало их договариваться между собой. В украинском вопросе Запад пошел в обход Совета Безопасности и пытался действовать через Генассамблею, где у России нет права вето. Но важнее другое: Запад подорвал доверие к себе, когда Ф. Олланд и А. Меркель заявили, что вовсе не собирались выполнять Минские соглашения от февраля 2015 года, которые были одобрены СБ ООН, то есть с участием США.
Другой ключевой элемент западной политики — поддержка создания на Украине этноцентричного, по сути, расистского государства. А это отсылает к межвоенному периоду 1918-1939 годов, когда агрессивный национализм в различных обличьях привел к развязыванию Второй мировой.
Таким образом, Запад сбрасывает маски, и все встает на свои места в его политике. Другими словами, под вопросом не только Ялтинско-Потсдамское урегулирование в Европе, частью которого стало создание ООН, но и Версальское по итогам Первой мировой (кстати, без участия Москвы — иначе оно было бы справедливым и прочным!).
Есть над чем задуматься.
