https://ria.ru/20250906/ssha-2040142602.html

Министерство войны США: назад в прошлое

Министерство войны США: назад в прошлое - РИА Новости, 06.09.2025

Министерство войны США: назад в прошлое

Переименование Министерства обороны США в Министерство войны имеет не только символическое значение, но и смысловое. Во время разрядки в Советском Союзе активно РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T08:43:00+03:00

2025-09-06T08:43:00+03:00

2025-09-06T09:25:00+03:00

в мире

сша

россия

ссср

генеральная ассамблея оон

оон

авторы риа новости спорт

аналитика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040145312_0:0:1820:1024_1920x0_80_0_0_c4ca528a72a0bb3dc40f561d74b90eda.jpg

Переименование Министерства обороны США в Министерство войны имеет не только символическое значение, но и смысловое. Во время разрядки в Советском Союзе активно пользовались термином "разоружение", так как в основе ряда внешнеполитических инициатив лежали сокращения вооружений СССР и США. Так даже назывался департамент в Министерстве иностранных дел. Потом мы плавно приняли американскую терминологию и заговорили о контроле над вооружениями.Термин предполагал наращивание определенных видов вооружений наряду с сокращением других. На этом и остановились. На сегодняшний день США вышли практически из всех договоренностей по контролю над вооружениями. Конечно, от переименования Министерства обороны США мало что изменится по сути в американской политике. Новое название честнее и понятнее для всех. Является ли это изменение реакцией на многополярный мир? Хороший вопрос. Не так давно в МИД России департамент общеевропейского сотрудничества был переименован в департамент европейских проблем. И символично, и правильно по существу. А главное —всем все понятно.Существенно то, что это переименование отражает общий тренд в западной политике, а именно курс на "мир через силу". Под этим подписался и Трамп. Но тогда речь идет о демонтаже всей послевоенной системы с опорой на ООН и принципы ее Устава. Ключевым положением этой системы является отказ от применения силы для решения международных споров, который был уравновешен правом на самооборону по статье 51 Устава (отсюда отказ и англичан от своего War Office) и защитой прав человека и меньшинств.На уровне великих держав был специально предусмотрен принцип единогласия постоянных членов Совета Безопасности ООН (иначе — право вето), что побуждало их договариваться между собой. В украинском вопросе Запад пошел в обход Совета Безопасности и пытался действовать через Генассамблею, где у России нет права вето. Но важнее другое: Запад подорвал доверие к себе, когда Ф. Олланд и А. Меркель заявили, что вовсе не собирались выполнять Минские соглашения от февраля 2015 года, которые были одобрены СБ ООН, то есть с участием США.Другой ключевой элемент западной политики — поддержка создания на Украине этноцентричного, по сути, расистского государства. А это отсылает к межвоенному периоду 1918-1939 годов, когда агрессивный национализм в различных обличьях привел к развязыванию Второй мировой.Таким образом, Запад сбрасывает маски, и все встает на свои места в его политике. Другими словами, под вопросом не только Ялтинско-Потсдамское урегулирование в Европе, частью которого стало создание ООН, но и Версальское по итогам Первой мировой (кстати, без участия Москвы — иначе оно было бы справедливым и прочным!).Есть над чем задуматься.

https://ria.ru/20250906/tramp-2040112118.html

https://ria.ru/20250905/ssha-2040104135.html

https://ria.ru/20250906/ssha-2040082827.html

сша

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Александр Яковенко https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/21/1518602178_608:0:2656:2048_100x100_80_0_0_ff0127921b752311e17877b40bc7f717.jpg

Александр Яковенко https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/21/1518602178_608:0:2656:2048_100x100_80_0_0_ff0127921b752311e17877b40bc7f717.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Яковенко https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/21/1518602178_608:0:2656:2048_100x100_80_0_0_ff0127921b752311e17877b40bc7f717.jpg

в мире, сша, россия, ссср, генеральная ассамблея оон, оон, авторы риа новости спорт, аналитика