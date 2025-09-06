Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в США освободили мужчину после 27 лет заключения по ложному обвинению
00:37 06.09.2025
СМИ: в США освободили мужчину после 27 лет заключения по ложному обвинению
СМИ: в США освободили мужчину после 27 лет заключения по ложному обвинению - РИА Новости, 06.09.2025
СМИ: в США освободили мужчину после 27 лет заключения по ложному обвинению
Суд в США освободил мужчину, отсидевшего 27 лет по ложному обвинению в убийстве, в совершении которого почти через три десятилетия призналась ключевая... РИА Новости, 06.09.2025
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Суд в США освободил мужчину, отсидевшего 27 лет по ложному обвинению в убийстве, в совершении которого почти через три десятилетия призналась ключевая свидетельница, сообщает телеканал NBC со ссылкой на прокуратуру. "Житель штата Миннесота покидает тюрьму после того, как отсидел в ней 27 лет за убийство, которое он не совершал. Пятидесятичетырехлетний Брайан Хупер был освобожден после того, как судья штата в среду отменил его обвинительный приговор", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на заявление прокурора округа Хеннепин штата Миннесота. Отмечается, что приговор Брайана в значительной степени основывался на ложных показаниях свидетельницы, которая сама сейчас находится в тюрьме. Женщина утверждает, что её замучила совесть, и она решила отозвать свои показания спустя практически три десятилетия и сознаться в том, что убийство совершила именно она.
СМИ: в США освободили мужчину после 27 лет заключения по ложному обвинению

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Суд в США освободил мужчину, отсидевшего 27 лет по ложному обвинению в убийстве, в совершении которого почти через три десятилетия призналась ключевая свидетельница, сообщает телеканал NBC со ссылкой на прокуратуру.
"Житель штата Миннесота покидает тюрьму после того, как отсидел в ней 27 лет за убийство, которое он не совершал. Пятидесятичетырехлетний Брайан Хупер был освобожден после того, как судья штата в среду отменил его обвинительный приговор", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на заявление прокурора округа Хеннепин штата Миннесота.
Отмечается, что приговор Брайана в значительной степени основывался на ложных показаниях свидетельницы, которая сама сейчас находится в тюрьме. Женщина утверждает, что её замучила совесть, и она решила отозвать свои показания спустя практически три десятилетия и сознаться в том, что убийство совершила именно она.
Роман Громов в суде - РИА Новости, 1920, 22.08.2025
Суд освободил от наказания основателя "зацепинга" в России
22 августа, 09:54
 
