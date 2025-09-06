https://ria.ru/20250906/spetsoperatsiya-2040186667.html

Российские военные рассказали об уничтоженной украинской ДРГ

Российские военные рассказали об уничтоженной украинской ДРГ

ГЕНИЧЕСК, 6 сен - РИА Новости. Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ), уничтоженная спецназом военной разведки "Днепра" на Антоновском железнодорожном мосту, была подготовлена при участии инструкторов НАТО, сообщили РИА Новости военнослужащие военной разведки группировки войск "Днепр" с позывными "Колыван" и "Ровер". "Да… Интересно было наблюдать именно сторону противника, их подготовку, поскольку они подготавливаются так же, так сказать, европейскими вот этими всеми кураторами, инструкторами, и это все было заметно", - сказал РИА Новости снайпер военной разведки "Днепра" с позывным "Колыван", в ответ на вопрос о том, принимали ли натовские инструктора участие в подготовке уничтоженной на Антоновском железнодорожном мосту ДРГ ВСУ. Ранее бойцы отмечали, что значительное количество вооружения украинских диверсантов было западного производства и количество такого оружия у них лишь растет. "По поводу иностранного, так сказать, воздействия, помощи врага: скорее всего всё-таки обучение, на самом деле, с натовской стороны", - подчеркнул разведчик с позывным "Ровер". Военнослужащие принимали непосредственное участие в ликвидации украинской ДРГ, попытавшейся проникнуть и закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области.

