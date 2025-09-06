https://ria.ru/20250906/spetsoperatsiya-2040156316.html

Боец ВС России рассказал о поражении маршрута снабжения ВСУ в ДНР

ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Маршрут снабжения украинских боевиков в районе Иванополья под Константиновкой в ДНР за один день превратился в "преисподнюю" после точных ударов артиллерии и FPV-дронов "Южной" группировки войск, рассказал РИА Новости старший оператор БПЛА с позывным "Тангаж". "Был один хороший боевой эпизод, когда был обнаружен маршрут логистики противника. Мы спланировали действия, и в один день этот маршрут превратился для них в настоящую преисподнюю. Все точки, присутствующие на этом маршруте, до которых мы дотягивались, были поражены. Среди них — точка БПЛА, пункт временной дислокации, два склада в районе Иванополья и опорный пункт противника", — сообщил он. По словам бойца, операция велась комплексно и требовала взаимодействия нескольких подразделений. "Это была разноплановая работа, совместная с артиллерией. Конечно, разведку и объективный контроль осуществляли с воздуха, а FPV применялись точечно. На выполнение задачи мы израсходовали порядка 15 снарядов калибра 152 миллиметра и четыре FPV-дрона", — уточнил "Тангаж". В "Южной" группировке подчёркивают, что такие операции позволяют нарушать логистику противника и серьёзно снижать его способность к снабжению и обороне на переднем крае.

