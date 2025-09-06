https://ria.ru/20250906/spetsoperatsiya-2040156316.html
Боец ВС России рассказал о поражении маршрута снабжения ВСУ в ДНР
Боец ВС России рассказал о поражении маршрута снабжения ВСУ в ДНР - РИА Новости, 06.09.2025
Боец ВС России рассказал о поражении маршрута снабжения ВСУ в ДНР
Маршрут снабжения украинских боевиков в районе Иванополья под Константиновкой в ДНР за один день превратился в "преисподнюю" после точных ударов артиллерии и... РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T10:20:00+03:00
2025-09-06T10:20:00+03:00
2025-09-06T10:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040157308_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ba1bab9b311d38696c7badb80b6134ba.jpg
ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Маршрут снабжения украинских боевиков в районе Иванополья под Константиновкой в ДНР за один день превратился в "преисподнюю" после точных ударов артиллерии и FPV-дронов "Южной" группировки войск, рассказал РИА Новости старший оператор БПЛА с позывным "Тангаж". "Был один хороший боевой эпизод, когда был обнаружен маршрут логистики противника. Мы спланировали действия, и в один день этот маршрут превратился для них в настоящую преисподнюю. Все точки, присутствующие на этом маршруте, до которых мы дотягивались, были поражены. Среди них — точка БПЛА, пункт временной дислокации, два склада в районе Иванополья и опорный пункт противника", — сообщил он. По словам бойца, операция велась комплексно и требовала взаимодействия нескольких подразделений. "Это была разноплановая работа, совместная с артиллерией. Конечно, разведку и объективный контроль осуществляли с воздуха, а FPV применялись точечно. На выполнение задачи мы израсходовали порядка 15 снарядов калибра 152 миллиметра и четыре FPV-дрона", — уточнил "Тангаж". В "Южной" группировке подчёркивают, что такие операции позволяют нарушать логистику противника и серьёзно снижать его способность к снабжению и обороне на переднем крае.
https://ria.ru/20250906/vsu-2040140780.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/06/2040157308_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7141220b47563b0d6c57d17b334efa70.jpg
Оператор БПЛА об ударах FPV-дронов по маршруту снабжения ВСУ под Константиновкой
Маршрут снабжения украинских боевиков в районе Иванополья под Константиновкой в ДНР за один день превратился в "преисподнюю" после точных ударов артиллерии и FPV-дронов "Южной" группировки войск, рассказал РИА Новости старший оператор БПЛА с позывным "Тангаж"
2025-09-06T10:20
true
PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Боец ВС России рассказал о поражении маршрута снабжения ВСУ в ДНР
Маршрут снабжения ВСУ под Константиновкой в ДНР за один день превратился в ад
ДОНЕЦК, 6 сен — РИА Новости. Маршрут снабжения украинских боевиков в районе Иванополья под Константиновкой в ДНР за один день превратился в "преисподнюю" после точных ударов артиллерии и FPV-дронов "Южной" группировки войск, рассказал РИА Новости старший оператор БПЛА с позывным "Тангаж".
"Был один хороший боевой эпизод, когда был обнаружен маршрут логистики противника. Мы спланировали действия, и в один день этот маршрут превратился для них в настоящую преисподнюю. Все точки, присутствующие на этом маршруте, до которых мы дотягивались, были поражены. Среди них — точка БПЛА, пункт временной дислокации, два склада в районе Иванополья и опорный пункт противника", — сообщил он.
По словам бойца, операция велась комплексно и требовала взаимодействия нескольких подразделений.
"Это была разноплановая работа, совместная с артиллерией. Конечно, разведку и объективный контроль осуществляли с воздуха, а FPV применялись точечно. На выполнение задачи мы израсходовали порядка 15 снарядов калибра 152 миллиметра и четыре FPV-дрона", — уточнил "Тангаж".
В "Южной" группировке подчёркивают, что такие операции позволяют нарушать логистику противника и серьёзно снижать его способность к снабжению и обороне на переднем крае.