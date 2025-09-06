https://ria.ru/20250906/spetsoperatsiya-2040136468.html

Бойцы ВС России уничтожили блиндаж ВСУ на Константиновском направлении

Операторы ударных беспилотников "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления БПЛА и блиндаж с военнослужащими 100-й отдельной механизированной... РИА Новости, 06.09.2025

ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Операторы ударных беспилотников "Южной" группировки войск уничтожили два пункта управления БПЛА и блиндаж с военнослужащими 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ на Константиновском направлении в районе населённого пункта Иванополье в ДНР, сообщили в Минобороны России. "В жилой застройке Иванополья были выявлены антенны управления беспилотниками и строения, используемые в качестве укрытия для расчётов БПЛА противника. Ударными FPV-дронами пункты управления были уничтожены вместе с личным составом и оборудованием… Восточнее населённого пункта операторы "Южной" группировки обнаружили и поразили блиндаж с пехотой 100-й омбр ВСУ", - говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что потери личного состава противника составили более отделения пехоты, включая два расчёта беспилотников.

