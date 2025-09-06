Рейтинг@Mail.ru
06.09.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:03 06.09.2025
Разведчик рассказал о подготовке перед штурмом Антоновского моста
Спецназ военной разведки группировки войск "Днепр" перед штурмом Антоновского железнодорожного моста и ликвидации засевшей на нем ДРГ ВСУ соорудил точную копию... РИА Новости, 06.09.2025
ГЕНИЧЕСК, 6 сен - РИА Новости. Спецназ военной разведки группировки войск "Днепр" перед штурмом Антоновского железнодорожного моста и ликвидации засевшей на нем ДРГ ВСУ соорудил точную копию сегмента этого моста, сообщили РИА Новости военнослужащие военной разведки группировки войск "Днепр" с позывными "Колыван" и "Монгол". "Подготавливались по методике Суворова. Он в свое время построил крепость Измаил в полный размер, в нашем случае командир батальона построил макет моста", - сказал РИА Новости разведчик с позывным "Колыван". Спецназовцы "Днепра" на одной из своих баз в кратчайшие сроки создали точную копию Антоновского железнодорожного моста для отработки на нем навыков и приемов штурма. "События развивались, скажем так, молниеносно… Макет практически воссоздает (мост - ред.) в натуральную величину, с перекрестиями, которые находились в мосту. С имитацией полуразрушенного пола. Здесь нам пришлось отрабатывать движения, нарабатывать мелкую моторику, вплоть до того, что ребятам приходилось нарабатывать по определенной системе перезарядку оружия", - рассказал агентству командир группы спецназа военной разведки с позывным "Монгол". Военнослужащие принимали непосредственное участие в ликвидации украинской ДРГ, попытавшейся закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области.
ГЕНИЧЕСК, 6 сен - РИА Новости. Спецназ военной разведки группировки войск "Днепр" перед штурмом Антоновского железнодорожного моста и ликвидации засевшей на нем ДРГ ВСУ соорудил точную копию сегмента этого моста, сообщили РИА Новости военнослужащие военной разведки группировки войск "Днепр" с позывными "Колыван" и "Монгол".
"Подготавливались по методике Суворова. Он в свое время построил крепость Измаил в полный размер, в нашем случае командир батальона построил макет моста", - сказал РИА Новости разведчик с позывным "Колыван".
Спецназовцы "Днепра" на одной из своих баз в кратчайшие сроки создали точную копию Антоновского железнодорожного моста для отработки на нем навыков и приемов штурма.
"События развивались, скажем так, молниеносно… Макет практически воссоздает (мост - ред.) в натуральную величину, с перекрестиями, которые находились в мосту. С имитацией полуразрушенного пола. Здесь нам пришлось отрабатывать движения, нарабатывать мелкую моторику, вплоть до того, что ребятам приходилось нарабатывать по определенной системе перезарядку оружия", - рассказал агентству командир группы спецназа военной разведки с позывным "Монгол".
Военнослужащие принимали непосредственное участие в ликвидации украинской ДРГ, попытавшейся закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области.
