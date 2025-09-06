Рейтинг@Mail.ru
Десантники за неделю сбили более 50 БПЛА ВСУ над Часовым Яром - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 06.09.2025
https://ria.ru/20250906/spetsoperatsiya-2040131012.html
Десантники за неделю сбили более 50 БПЛА ВСУ над Часовым Яром
Десантники за неделю сбили более 50 БПЛА ВСУ над Часовым Яром - РИА Новости, 06.09.2025
Десантники за неделю сбили более 50 БПЛА ВСУ над Часовым Яром
Подразделения БПЛА Ивановского соединения ВДВ воздушными таранами активно уничтожают в небе над Часовым Яром высотные беспилотники ВСУ, сбив более 50 за неделю, РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T05:04:00+03:00
2025-09-06T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb94bd7e9c446f75d930666a9fa3c7dd.jpg
ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Подразделения БПЛА Ивановского соединения ВДВ воздушными таранами активно уничтожают в небе над Часовым Яром высотные беспилотники ВСУ, сбив более 50 за неделю, сообщили в МО РФ. "В подразделениях ПВО ивановских десантников стоят на вооружении не только комплексы "Стрела-10" или "Верба", но и дроны-перехватчики, развивающие скорость полёта до трёхсот километров в час и позволяющие подниматься на большие высоты для противодействия БПЛА противника", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что в небе над Часовым Яром за дежурство операторы дронов-перехватчиков ивановских десантников воздушными таранами сбили разведывательный БПЛА "Мара" и многофункциональный беспилотник "Фурия". "Подобные высотные беспилотники самолетного типа активно используются противником для ведения разведки и корректировки ударов артиллерии по нашим позициям и населенным пунктам. За неделю подразделения ПВО Ивановского соединения ВДВ воздушными таранами сбили более пяти десятков БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр", - дополнили в МО РФ.
https://ria.ru/20250906/spetsoperatsiya-2040129025.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0d/2034939892_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_06b4bed3498952b77d5e08795f06f228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины
Десантники за неделю сбили более 50 БПЛА ВСУ над Часовым Яром

Минобороны: десантники за неделю сбили более 50 БПЛА ВСУ над Часовым Яром

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Подразделения БПЛА Ивановского соединения ВДВ воздушными таранами активно уничтожают в небе над Часовым Яром высотные беспилотники ВСУ, сбив более 50 за неделю, сообщили в МО РФ.
"В подразделениях ПВО ивановских десантников стоят на вооружении не только комплексы "Стрела-10" или "Верба", но и дроны-перехватчики, развивающие скорость полёта до трёхсот километров в час и позволяющие подниматься на большие высоты для противодействия БПЛА противника", - сообщили в МО РФ.
В оборонном ведомстве уточнили, что в небе над Часовым Яром за дежурство операторы дронов-перехватчиков ивановских десантников воздушными таранами сбили разведывательный БПЛА "Мара" и многофункциональный беспилотник "Фурия".
"Подобные высотные беспилотники самолетного типа активно используются противником для ведения разведки и корректировки ударов артиллерии по нашим позициям и населенным пунктам. За неделю подразделения ПВО Ивановского соединения ВДВ воздушными таранами сбили более пяти десятков БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр", - дополнили в МО РФ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
Боец рассказал о снаряжении уничтоженной на Антоновском мосту ДРГ ВСУ
04:02
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала