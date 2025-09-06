https://ria.ru/20250906/spetsoperatsiya-2040131012.html
Десантники за неделю сбили более 50 БПЛА ВСУ над Часовым Яром
ЛУГАНСК, 6 сен - РИА Новости. Подразделения БПЛА Ивановского соединения ВДВ воздушными таранами активно уничтожают в небе над Часовым Яром высотные беспилотники ВСУ, сбив более 50 за неделю, сообщили в МО РФ. "В подразделениях ПВО ивановских десантников стоят на вооружении не только комплексы "Стрела-10" или "Верба", но и дроны-перехватчики, развивающие скорость полёта до трёхсот километров в час и позволяющие подниматься на большие высоты для противодействия БПЛА противника", - сообщили в МО РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что в небе над Часовым Яром за дежурство операторы дронов-перехватчиков ивановских десантников воздушными таранами сбили разведывательный БПЛА "Мара" и многофункциональный беспилотник "Фурия". "Подобные высотные беспилотники самолетного типа активно используются противником для ведения разведки и корректировки ударов артиллерии по нашим позициям и населенным пунктам. За неделю подразделения ПВО Ивановского соединения ВДВ воздушными таранами сбили более пяти десятков БПЛА ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр", - дополнили в МО РФ.
