Боец рассказал о снаряжении уничтоженной на Антоновском мосту ДРГ ВСУ
Боец рассказал о снаряжении уничтоженной на Антоновском мосту ДРГ ВСУ
2025-09-06T04:02:00+03:00
2025-09-06T04:02:00+03:00
2025-09-06T06:12:00+03:00
ГЕНИЧЕСК, 6 сен - РИА Новости. Украинская диверсионно-разведывательная группа, полностью уничтоженная российскими разведчиками на Антоновском железнодорожном мосту, применяла польские минометы и американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, сообщил РИА Новости военнослужащий военной разведки группировки войск "Днепр" с позывным "Ровер". "Полька — миномет бесшумный… Javelin — система, вот они довольно-таки тоже тяжелые у них вооружения ручные. Бьют они достаточно тоже сильно. Применяли (На мосту. — Прим. Ред.). То есть в мосту есть в боках дыры от работы с этим вооружением… Javelin. Были, да", — сказал собеседник. Военнослужащий принимал непосредственное участие в ликвидации украинской ДРГ, попытавшейся проникнуть и закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Боец рассказал о снаряжении уничтоженной на Антоновском мосту ДРГ ВСУ
