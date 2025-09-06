Рейтинг@Mail.ru
Боец рассказал о снаряжении уничтоженной на Антоновском мосту ДРГ ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
04:02 06.09.2025 (обновлено: 06:12 06.09.2025)
Боец рассказал о снаряжении уничтоженной на Антоновском мосту ДРГ ВСУ
Боец рассказал о снаряжении уничтоженной на Антоновском мосту ДРГ ВСУ
ГЕНИЧЕСК, 6 сен - РИА Новости. Украинская диверсионно-разведывательная группа, полностью уничтоженная российскими разведчиками на Антоновском железнодорожном мосту, применяла польские минометы и американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, сообщил РИА Новости военнослужащий военной разведки группировки войск "Днепр" с позывным "Ровер". "Полька — миномет бесшумный… Javelin — система, вот они довольно-таки тоже тяжелые у них вооружения ручные. Бьют они достаточно тоже сильно. Применяли (На мосту. — Прим. Ред.). То есть в мосту есть в боках дыры от работы с этим вооружением… Javelin. Были, да", — сказал собеседник. Военнослужащий принимал непосредственное участие в ликвидации украинской ДРГ, попытавшейся проникнуть и закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Боец рассказал о снаряжении уничтоженной на Антоновском мосту ДРГ ВСУ

Уничтоженная на Антоновском мосту ДРГ применяла польские минометы и Javelin

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
ГЕНИЧЕСК, 6 сен - РИА Новости. Украинская диверсионно-разведывательная группа, полностью уничтоженная российскими разведчиками на Антоновском железнодорожном мосту, применяла польские минометы и американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, сообщил РИА Новости военнослужащий военной разведки группировки войск "Днепр" с позывным "Ровер".
"Полька — миномет бесшумный… Javelin — система, вот они довольно-таки тоже тяжелые у них вооружения ручные. Бьют они достаточно тоже сильно. Применяли (На мосту. — Прим. Ред.). То есть в мосту есть в боках дыры от работы с этим вооружением… Javelin. Были, да", — сказал собеседник.
Военнослужащий принимал непосредственное участие в ликвидации украинской ДРГ, попытавшейся проникнуть и закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области.
