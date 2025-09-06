https://ria.ru/20250906/spetsoperatsiya-2040129025.html

Боец рассказал о снаряжении уничтоженной на Антоновском мосту ДРГ ВСУ

Боец рассказал о снаряжении уничтоженной на Антоновском мосту ДРГ ВСУ - РИА Новости, 06.09.2025

Боец рассказал о снаряжении уничтоженной на Антоновском мосту ДРГ ВСУ

Украинская диверсионно-разведывательная группа, полностью уничтоженная российскими разведчиками на Антоновском железнодорожном мосту, применяла польские... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T04:02:00+03:00

2025-09-06T04:02:00+03:00

2025-09-06T06:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (река)

херсонская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037942985_0:146:2500:1552_1920x0_80_0_0_2521daede689b009d53e6c828b634191.jpg

ГЕНИЧЕСК, 6 сен - РИА Новости. Украинская диверсионно-разведывательная группа, полностью уничтоженная российскими разведчиками на Антоновском железнодорожном мосту, применяла польские минометы и американские переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, сообщил РИА Новости военнослужащий военной разведки группировки войск "Днепр" с позывным "Ровер". "Полька — миномет бесшумный… Javelin — система, вот они довольно-таки тоже тяжелые у них вооружения ручные. Бьют они достаточно тоже сильно. Применяли (На мосту. — Прим. Ред.). То есть в мосту есть в боках дыры от работы с этим вооружением… Javelin. Были, да", — сказал собеседник. Военнослужащий принимал непосредственное участие в ликвидации украинской ДРГ, попытавшейся проникнуть и закрепиться на левом берегу Днепра в Херсонской области.

https://ria.ru/20250905/oruzhie-2040113559.html

днепр (река)

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепр (река), херсонская область