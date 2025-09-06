https://ria.ru/20250906/sotsseti-2040119849.html
Аккаунт Пентагона в соцсети переименовали в "Министерство войны"
Аккаунт Пентагона в соцсети переименовали в "Министерство войны" - РИА Новости, 06.09.2025
Аккаунт Пентагона в соцсети переименовали в "Министерство войны"
Аккаунты Пентагона и его главы Пита Хегсета в соцсети X были переименованы в "министерство войны" и "министра войны", соответственно. РИА Новости, 06.09.2025
в мире
сша
пит хегсет
дональд трамп
министерство обороны сша
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Аккаунты Пентагона и его главы Пита Хегсета в соцсети X были переименованы в "министерство войны" и "министра войны", соответственно. "Мы - министерство войны", - говорится в публикации Пентагона, который ранее назывался министерством обороны. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерство обороны Соединенных Штатов в министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел в мире.
сша
Аккаунт Пентагона в соцсети переименовали в "Министерство войны"
Аккаунт Пентагона в соцсети X переименовали в Министерство войны