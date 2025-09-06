https://ria.ru/20250906/sotsseti-2040119849.html

Аккаунт Пентагона в соцсети переименовали в "Министерство войны"

2025-09-06T00:29:00+03:00

2025-09-06T00:29:00+03:00

2025-09-06T08:41:00+03:00

в мире

сша

пит хегсет

дональд трамп

министерство обороны сша

ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Аккаунты Пентагона и его главы Пита Хегсета в соцсети X были переименованы в "министерство войны" и "министра войны", соответственно. "Мы - министерство войны", - говорится в публикации Пентагона, который ранее назывался министерством обороны. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерство обороны Соединенных Штатов в министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел в мире.

сша

2025

