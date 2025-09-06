Рейтинг@Mail.ru
Аккаунт Пентагона в соцсети переименовали в "Министерство войны"
00:29 06.09.2025 (обновлено: 08:41 06.09.2025)
Аккаунт Пентагона в соцсети переименовали в "Министерство войны"
Аккаунты Пентагона и его главы Пита Хегсета в соцсети X были переименованы в "министерство войны" и "министра войны", соответственно. РИА Новости, 06.09.2025
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Аккаунты Пентагона и его главы Пита Хегсета в соцсети X были переименованы в "министерство войны" и "министра войны", соответственно. "Мы - министерство войны", - говорится в публикации Пентагона, который ранее назывался министерством обороны. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерство обороны Соединенных Штатов в министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел в мире.
ВАШИНГТОН, 6 сен - РИА Новости. Аккаунты Пентагона и его главы Пита Хегсета в соцсети X были переименованы в "министерство войны" и "министра войны", соответственно.
"Мы - министерство войны", - говорится в публикации Пентагона, который ранее назывался министерством обороны.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерство обороны Соединенных Штатов в министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел в мире.
Трамп переименовал Минобороны в Министерство войны
