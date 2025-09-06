https://ria.ru/20250906/smi-2040186185.html

Комитет дружбы России и Китая выступил за защиту исторической правды

Комитет дружбы России и Китая выступил за защиту исторической правды

Участники заседания Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития высказали за то, чтобы СМИ России и Китая заняли активную позицию по защите... 06.09.2025

в мире

россия

китай

москва

александр яковенко

владимир путин

российско-китайский комитет дружбы, мира и развития

дальневосточный федеральный университет

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Участники заседания Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития высказали за то, чтобы СМИ России и Китая заняли активную позицию по защите исторической правды, заявил РИА Новости заместитель генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко. "Участники заседания Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития активно высказались не только за сохранение памяти подвига народов России и Китая во Второй мировой войне, но и за активную позицию, которую должны занять СМИ двух стран по защите исторической правды. В этом контексте особое внимание было привлечено к совместному документальному фильму "Великая Победа: Китайская война сопротивления в объективе советского кинооператора", - сказал Яковенко в беседе с агентством на полях Восточного экономического форума. Такой он прокомментировал итоги 15-го пленарного заседания Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития в рамках ВЭФ. Он напомнил, что в этом же ряду международная медиагруппа "Россия сегодня" организует серию фотовыставок просветительского проекта "Освобождение.Мир народам" и ряд других проектов. "В рамках заседания Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития российская делегация высказалась за дальнейшее развитие двустороннего диалога в формате обсуждения смыслов. Он проводится с участием главных редакторов СМИ двух стран и посвящен обсуждению тенденций развития современного мира, как их видят в Москве и Пекине. В качестве одной из тем видится китайское предложение о Глобальном управлении, которое было поддержано президентом Владимиром Путиным в Пекине", - подчеркнул Яковенко. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

