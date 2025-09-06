https://ria.ru/20250906/smi-2040152295.html

Politico: Белый дом хочет избежать голосования по переименованию Пентагона

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. В Белом доме ищут способ избежать голосования в конгрессе по утверждению переименования министерства обороны в министерство войны, сообщает издание Politico со ссылкой на осведомленный источник. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о переименовании министерства обороны Соединенных Штатов в министерство войны, что отражает, по его словам, состояние дел в мире. "Формальная смена названия, вероятно, потребует утверждения конгресса, хотя человек, знакомый с обсуждениями, говорит, что в Белом доме ищут способы избежать голосования в конгрессе", - пишет издание. По его данным, чиновники Пентагона выражают гнев, разочарование и замешательство из-за решения о переименовании американского минобороны, которое может обойтись в миллиарды долларов из-за необходимости сменить символику, например вывески, на более чем 700 тысячах объектах в 40 странах и во всех штатах США. В Пентагоне также полагают, что смена названия никак не поможет США в противостоянии со своими противниками, которые смогут использовать факт переименования для подчеркивания военных амбиций США.

