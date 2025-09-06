https://ria.ru/20250906/smi-2040142971.html

Азиатские СМИ уделили большое внимание выступлению Путина на ВЭФ

Азиатские СМИ уделили большое внимание выступлению Путина на ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2025

Азиатские СМИ уделили большое внимание выступлению Путина на ВЭФ

Ведущие СМИ Азии уделили большое внимание выступлению российского президента Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), в... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T08:56:00+03:00

2025-09-06T08:56:00+03:00

2025-09-06T09:10:00+03:00

в мире

россия

украина

китай

владимир путин

владимир зеленский

дональд трамп

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039902834_0:0:3064:1724_1920x0_80_0_0_798b97dbaedf50502508ca568327fb08.jpg

ПЕКИН/ТОКИО/ДЖАКАРТА, 6 сен – РИА Новости. Ведущие СМИ Азии уделили большое внимание выступлению российского президента Владимира Путина на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), в особенности его заявлениям по Украине. Путин 5 сентября выступил на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Китайское агентство Синьхуа отметило слова Путина о том, что безопасность Украины не может обеспечиваться за счет безопасности России, а также выделило его заявление о том, что "договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам, даже если будет политическая воля". Центральное телевидение Китая опубликовало материал с заявлением российского президента о том, что что Москва является лучшим местом для встречи РФ и Украины на высшем уровне, и что Россия обеспечит безопасность такой встречи. Телеканал также отметил слова Путина о том, что отмена визового режима для граждан России и Китая будет способствовать резкому росту числа взаимных туристических поездок, процитировав его слова о том, что Москва ценит решение политического руководства Китая о безвизовом режиме для граждан РФ. Ведущие японские газеты, освещая выступление президента России на пленарной сессии ВЭФ накануне, выделили его заявление о том, что он не видит смысла в размещении западных военных на территории Украины, если будет достигнут долгосрочный мир. Так, газета "Асахи" в своей статье "Господин Путин отверг иностранное военное присутствие на Украине. Негативная реакция на "гарантии безопасности" процитировала заявление российского лидера о том, что Россия намерена полностью выполнять договоренность о долгосрочном мире в случае ее достижения, поэтому размещение иностранных войск на Украине бессмысленно. "Он (Владимир Путин – ред.) заявил: "Каждая страна имеет право выбирать собственную национальную безопасность, но не существует решения, которое не учитывало бы безопасность России", указав, что условия мира потребуют от Украины отказа от членства в НАТО и изгнания антироссийских сил из правительства", - отмечает издание. Газета упомянула про готовность президента РФ встретиться с Владимиром Зеленским, а также что он вновь обратился к Зеленскому с предложением посетить Москву. "Хотя он и заявил, что "гарантирует 100% безопасность", Зеленскому, испытывающему глубокое недоверие к России, будет крайне сложно принять визит, фактически отказавшись от встречи с ним", - подчеркивает "Асахи". С похожими материалами вышли и газета "Иомиури" и деловое издание "Никкэй". Между тем, газета "Никкэй" также отметила заявления Путина о президенте США Дональде Трампе, в частности, о том, что они могут поговорить по телефону в любое время. Отмечается также надежда российского лидера на возобновление экономических отношений в сфере развития Арктики. Индонезийский телеканал Metro TV обратил внимание на заявление президента РФ, опубликовав статью под названием "Путин подчеркивает, что после мира на Украине нет необходимости в иностранных войсках". Телеканал привел слова президента РФ о том, что иностранные войска, развернутые на Украине, будут "законными мишенями для российских военных". Портал INews.ID, комментируя то же заявление, подчеркнул, что "слова Путина служат предупреждением союзникам Украины". Малайзийское агентство Bernama отметило слова российского президента о том, что рост сотрудничества РФ с Глобальным Югом не является вынужденной мерой из-за текущей ситуации. Агентство также акцентировало внимание на комментарии Путина о том, какое место занимает Россия в трёхстороннем альянсе Россия-Индия-Китай, где эти страны обозначены как "медведь", "слон" и "дракон". "Путин ответил, что медведь остаётся медведем. Путин также заявил, что Россия никогда не отказывалась от сотрудничества со странами, которые хотят работать с ней", - пишет малайзийское агентство. Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером X Восточного экономического форума.

https://ria.ru/20250906/germaniya-2040121089.html

https://ria.ru/20250905/zaharova-2039915859.html

https://ria.ru/20250905/putin-2039935394.html

https://ria.ru/20250903/putin-2039372926.html

россия

украина

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, китай, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, нато, дальневосточный федеральный университет, вэф-2025