18:14 06.09.2025
Экс-премьер Молдавии рассказал о неподъемных штрафах за переводы из России
КИШИНЕВ, 6 сен – РИА Новости. В Молдавии неподъемные штрафы за получение денежных переводов из России приводят к инфарктам и гибели пенсионеров, зафиксировано несколько случаев смерти пожилых людей, сообщил журналистам в Кишиневе лидер партии "Будущее Молдовы" (входит в Патриотический блок), премьер-министр страны в 2001 - 2008 годах Василий Тарлев. Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. По подозрению в электоральной коррупции правоохранительные органы задерживают и арестовывают активистов и сторонников оппозиционного блока "Победа", других партий, в частности, на этой неделе обыски прошли в региональных представительствах партии "Сердце Молдовы", входящей в Патриотический блок. "Есть несколько случаев, произошедших в районах Молдовы, когда сотрудники полиции, объявляют пенсионерам о неподъемных штрафах, люди теряют сознание и умирают. Пожилым людям объявляют о штрафах в 35 тысяч леев (1,9 тысячи долларов – ред.), это – деньги, которых они в жизни не видели. Один из таких инцидентов произошел на севере Молдавии на днях: женщину старше 80 лет полицейский оштрафовал за перевод от внука, работающего в России. После известия о сумме в 35 тысяч леев пенсионерка скончалась от инфаркта", - сказал Тарлев. В ночь после выборов президента в ноябре прошлого года глава республики Майя Санду заявила, что правоохранительные органы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками – речь, по ее словам, идет о 150–300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции сообщили, что через карты российского "Промсвязьбанка" в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.️ Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Молдавская диаспора Крыма призвала Молдавию сменить политику по России
27 августа, 19:58
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Шор обвинил власти Молдавии в пренебрежении к диаспоре в России
14 августа, 20:53
 
