Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 06.09.2025

Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Киев за сутки потерял более 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ.

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Киев за сутки потерял более 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Могрица, Мирополье, Пролетарское и Юнаковка Сумской области.На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и девять складов материальных средств", - отмечает МО РФ.

