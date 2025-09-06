https://ria.ru/20250906/sever-2040163596.html
Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 06.09.2025
Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО
Киев за сутки потерял более 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 06.09.2025
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Киев за сутки потерял более 155 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в субботу министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Могрица, Мирополье, Пролетарское и Юнаковка Сумской области.На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял более 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы и девять складов материальных средств", - отмечает МО РФ.
Подразделения "Севера" улучшили тактическое положение в зоне СВО
