Рейтинг@Mail.ru
На протестах в Сербии пострадали 13 полицейских - РИА Новости, 06.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 06.09.2025 (обновлено: 16:33 06.09.2025)
https://ria.ru/20250906/serbiya-2040174000.html
На протестах в Сербии пострадали 13 полицейских
На протестах в Сербии пострадали 13 полицейских - РИА Новости, 06.09.2025
На протестах в Сербии пострадали 13 полицейских
На протестах в Нови-Саде в ночь на субботу пострадали 13 полицейских, заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич. РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T13:48:00+03:00
2025-09-06T16:33:00+03:00
в мире
сербия
александр вучич
ивица дачич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035872356_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd7417a0176ad3736b5f40238f101272.jpg
БЕЛГРАД, 6 сен — РИА Новости. На протестах в Нови-Саде в ночь на субботу пострадали 13 полицейских, заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич. "Было 13 пострадавших сотрудников полиции. За последние несколько недель, с тех пор как демонстрации приобрели насильственных характер, весьма агрессивный по отношению к полицейским, неспровоцированный с их стороны, &lt;…&gt; более 150 сотрудников полиции получили травмы", — рассказал он. По словам Дачича, протестующие использовали палки, прутья, краску, пиротехнику и фаеры. При этом они были в касках и масках. "Сорок два человека задержаны, что будет с ними делать прокуратура — не зависит от нас. Повреждены 18 полицейских автомобилей. Один табельный пистолет отнят у полицейского", — указал глава МВД. В пятницу в Нови-Саде прошла акция "Сербия, слышишь ли нас?". Несколько тысяч человек собрались у здания философского факультета, перед которым был выстроен кордон полиции. Позже начались столкновения. Протесты в Сербии
https://ria.ru/20250830/protesty-2038458711.html
https://ria.ru/20250831/serbija-2038621537.html
https://ria.ru/20250906/protesty-2040119966.html
сербия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035872356_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_25495ed426aa46ceebc21a9ff978c7cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, александр вучич, ивица дачич
В мире, Сербия, Александр Вучич, Ивица Дачич
На протестах в Сербии пострадали 13 полицейских

В Сербии в Нови-Саде задержали 42 человека на протестах

© AP Photo / Darko VojinovicПротесты в Сербии
Протесты в Сербии - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© AP Photo / Darko Vojinovic
Протесты в Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГРАД, 6 сен — РИА Новости. На протестах в Нови-Саде в ночь на субботу пострадали 13 полицейских, заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич.
"Было 13 пострадавших сотрудников полиции. За последние несколько недель, с тех пор как демонстрации приобрели насильственных характер, весьма агрессивный по отношению к полицейским, неспровоцированный с их стороны, <…> более 150 сотрудников полиции получили травмы", — рассказал он.
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Депутат рассказал, кто спонсирует протесты в Сербии
30 августа, 07:44
По словам Дачича, протестующие использовали палки, прутья, краску, пиротехнику и фаеры. При этом они были в касках и масках.
"Сорок два человека задержаны, что будет с ними делать прокуратура — не зависит от нас. Повреждены 18 полицейских автомобилей. Один табельный пистолет отнят у полицейского", — указал глава МВД.
В пятницу в Нови-Саде прошла акция "Сербия, слышишь ли нас?". Несколько тысяч человек собрались у здания философского факультета, перед которым был выстроен кордон полиции. Позже начались столкновения.

Протесты в Сербии

  • Первого августа исполнилось девять месяцев со дня обрушения навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сад, когда погибли 16 человек. Эта трагедия спровоцировала массовые акции.
  • Прокуратура по делам оргпреступности с участием полиции задержала 12 человек по этому делу. Среди них — бывший министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович.
  • Подозреваемым вменяют нанесение ущерба бюджету Сербии в размере 115,5 миллиона долларов при заключении договора о реконструкции вокзала.
Акция протеста в Белграде - РИА Новости, 1920, 31.08.2025
В парламенте Сербии заявили о радикализации протестов
31 августа, 08:35
  • Протестующие студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу многих вузов, почти ежедневно перекрывали дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивали крупные беспорядки.
  • В числе требований: публикация полной документации по реконструкции вокзала в Нови-Саде, расследование и привлечение к ответственности причастных должностных лиц и освобождение задержанных на протестах.
  • В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющих отношение к реконструкции вокзала.
  • Руководство страны предлагает оппозиционным силам начать диалог, но этот призыв остается без ответа.
Протесты в Сербии - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
В Сербии заявили о присутствии евродепутатов на протесте в Нови-Саде
Вчера, 00:34
 
В миреСербияАлександр ВучичИвица Дачич
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала