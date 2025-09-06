На протестах в Сербии пострадали 13 полицейских
В Сербии в Нови-Саде задержали 42 человека на протестах
© AP Photo / Darko VojinovicПротесты в Сербии
© AP Photo / Darko Vojinovic
Протесты в Сербии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 6 сен — РИА Новости. На протестах в Нови-Саде в ночь на субботу пострадали 13 полицейских, заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич.
"Было 13 пострадавших сотрудников полиции. За последние несколько недель, с тех пор как демонстрации приобрели насильственных характер, весьма агрессивный по отношению к полицейским, неспровоцированный с их стороны, <…> более 150 сотрудников полиции получили травмы", — рассказал он.
Депутат рассказал, кто спонсирует протесты в Сербии
30 августа, 07:44
По словам Дачича, протестующие использовали палки, прутья, краску, пиротехнику и фаеры. При этом они были в касках и масках.
"Сорок два человека задержаны, что будет с ними делать прокуратура — не зависит от нас. Повреждены 18 полицейских автомобилей. Один табельный пистолет отнят у полицейского", — указал глава МВД.
В пятницу в Нови-Саде прошла акция "Сербия, слышишь ли нас?". Несколько тысяч человек собрались у здания философского факультета, перед которым был выстроен кордон полиции. Позже начались столкновения.
Протесты в Сербии
- Первого августа исполнилось девять месяцев со дня обрушения навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сад, когда погибли 16 человек. Эта трагедия спровоцировала массовые акции.
- Прокуратура по делам оргпреступности с участием полиции задержала 12 человек по этому делу. Среди них — бывший министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович.
- Подозреваемым вменяют нанесение ущерба бюджету Сербии в размере 115,5 миллиона долларов при заключении договора о реконструкции вокзала.
В парламенте Сербии заявили о радикализации протестов
31 августа, 08:35
- Протестующие студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу многих вузов, почти ежедневно перекрывали дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивали крупные беспорядки.
- В числе требований: публикация полной документации по реконструкции вокзала в Нови-Саде, расследование и привлечение к ответственности причастных должностных лиц и освобождение задержанных на протестах.
- В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющих отношение к реконструкции вокзала.
- Руководство страны предлагает оппозиционным силам начать диалог, но этот призыв остается без ответа.