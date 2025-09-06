https://ria.ru/20250906/serbiya-2040174000.html

На протестах в Сербии пострадали 13 полицейских

На протестах в Сербии пострадали 13 полицейских - РИА Новости, 06.09.2025

На протестах в Сербии пострадали 13 полицейских

На протестах в Нови-Саде в ночь на субботу пострадали 13 полицейских, заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич. РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T13:48:00+03:00

2025-09-06T13:48:00+03:00

2025-09-06T16:33:00+03:00

в мире

сербия

александр вучич

ивица дачич

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035872356_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd7417a0176ad3736b5f40238f101272.jpg

БЕЛГРАД, 6 сен — РИА Новости. На протестах в Нови-Саде в ночь на субботу пострадали 13 полицейских, заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич. "Было 13 пострадавших сотрудников полиции. За последние несколько недель, с тех пор как демонстрации приобрели насильственных характер, весьма агрессивный по отношению к полицейским, неспровоцированный с их стороны, <…> более 150 сотрудников полиции получили травмы", — рассказал он. По словам Дачича, протестующие использовали палки, прутья, краску, пиротехнику и фаеры. При этом они были в касках и масках. "Сорок два человека задержаны, что будет с ними делать прокуратура — не зависит от нас. Повреждены 18 полицейских автомобилей. Один табельный пистолет отнят у полицейского", — указал глава МВД. В пятницу в Нови-Саде прошла акция "Сербия, слышишь ли нас?". Несколько тысяч человек собрались у здания философского факультета, перед которым был выстроен кордон полиции. Позже начались столкновения. Протесты в Сербии

https://ria.ru/20250830/protesty-2038458711.html

https://ria.ru/20250831/serbija-2038621537.html

https://ria.ru/20250906/protesty-2040119966.html

сербия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, александр вучич, ивица дачич