На Украине депутата Рады задержали по подозрению в госизмене
16:20 06.09.2025 (обновлено: 19:16 06.09.2025)
https://ria.ru/20250906/sbu-2040186532.html
На Украине депутата Рады задержали по подозрению в госизмене
2025-09-06T16:20:00+03:00
2025-09-06T19:16:00+03:00
в мире
украина
оаэ
служба безопасности украины
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
верховная рада украины
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала депутата Верховной рады от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" по подозрению в государственной измене. "По материалам СБУ и офиса генерального прокурора, на Украине задержан и арестован народный депутат от ОПЗЖ, подозреваемый в государственной измене", — говорится в сообщении. Имя задержанного не называется. Местное издание "Страна.ua" предполагает, что речь идет о депутате Федоре Христенко. Его задержали в ОАЭ в конце августа для дальнейшей экстрадиции на Украину.Зеленский против антикоррупционных ведомств
украина
оаэ
в мире, украина, оаэ, служба безопасности украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), верховная рада украины
В мире, Украина, ОАЭ, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
© Фото : Офис Генерального прокурора УкраиныДепутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", задержанный СБУ
Депутат Верховной рады Украины от партии Оппозиционная платформа - За жизнь, задержанный СБУ - РИА Новости, 1920, 06.09.2025
© Фото : Офис Генерального прокурора Украины
Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", задержанный СБУ
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала депутата Верховной рады от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" по подозрению в государственной измене.
"По материалам СБУ и офиса генерального прокурора, на Украине задержан и арестован народный депутат от ОПЗЖ, подозреваемый в государственной измене", — говорится в сообщении.
Группа мужчин, задержанных на Украине при попытке сбежать в Молдавию - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
"На тот свет": депутат Рады предупредил украинцев о выселении из страны
3 сентября, 00:43
Имя задержанного не называется. Местное издание "Страна.ua" предполагает, что речь идет о депутате Федоре Христенко. Его задержали в ОАЭ в конце августа для дальнейшей экстрадиции на Украину.

СБУ обвинила его в госизмене на фоне обысков в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Там заподозрили, что депутат связан с утечкой секретной информации.

Зеленский против антикоррупционных ведомств

  • Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП.
  • Зеленский сразу же подписал документ.
  • До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
  • Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магомедрасулова — задержали.
  • Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур, они планировали оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 28.08.2025
Журналист раскрыл, как Зеленский обманывает Запад
28 августа, 15:17
  • В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста, против нововведений также высказались страны Запада.
  • По информации СМИ, ЕС приостановил выделение помощи Киеву из-за ситуации с независимостью антикоррупционных ведомств.
  • Издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся.
  • Двадцать первого июля Зеленский подписал новый законопроект о НАБУ и САП, которым пообещал якобы укрепить независимость этих органов.
  • Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье призвал Киев как можно скорее назначить директора БЭБ для продвижения реформы ведомства, которая входит в обязательства Украины для вступления в ЕС.
Акция против законопроектов об усилении ответственности для военнослужащих в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Украинцы вышли на майдан в Киеве из-за решения властей о ВСУ
5 сентября, 21:02
 
В мире, Украина, ОАЭ, Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Верховная Рада Украины
 
 
