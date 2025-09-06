На Украине депутата Рады задержали по подозрению в госизмене
Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", задержанный СБУ
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала депутата Верховной рады от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" по подозрению в государственной измене.
СБУ обвинила его в госизмене на фоне обысков в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Там заподозрили, что депутат связан с утечкой секретной информации.
Зеленский против антикоррупционных ведомств
- Верховная рада 22 июля приняла закон, отменяющий независимость двух антикоррупционных ведомств: НАБУ и САП.
- Зеленский сразу же подписал документ.
- До этого СБУ провела 70 обысков у 15 детективов НАБУ в разных регионах страны. Их подозревают в госизмене, торговле с Россией и коррупции.
- Одного из руководителей межрегиональных управлений НАБУ — Руслана Магомедрасулова — задержали.
- Некоторые депутаты Верховной рады расценили принятие закона как ликвидацию антикоррупционных структур, они планировали оспорить принятое Зеленским решение в Конституционном суде.
- В Киеве и других украинских городах начались массовые акции протеста, против нововведений также высказались страны Запада.
- По информации СМИ, ЕС приостановил выделение помощи Киеву из-за ситуации с независимостью антикоррупционных ведомств.
- Издание "Страна.ua" писало, что на Украине очень много недовольных Зеленским и протесты в стране, скорее всего, продолжатся и усилятся.
- Двадцать первого июля Зеленский подписал новый законопроект о НАБУ и САП, которым пообещал якобы укрепить независимость этих органов.
- Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье призвал Киев как можно скорее назначить директора БЭБ для продвижения реформы ведомства, которая входит в обязательства Украины для вступления в ЕС.
