На Украине депутата Рады задержали по подозрению в госизмене

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Служба безопасности Украины задержала депутата Верховной рады от запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" по подозрению в государственной измене. "По материалам СБУ и офиса генерального прокурора, на Украине задержан и арестован народный депутат от ОПЗЖ, подозреваемый в государственной измене", — говорится в сообщении. Имя задержанного не называется. Местное издание "Страна.ua" предполагает, что речь идет о депутате Федоре Христенко. Его задержали в ОАЭ в конце августа для дальнейшей экстрадиции на Украину.Зеленский против антикоррупционных ведомств

